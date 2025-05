El 16 i 17 de maig Granollers serà l’escenari de la 4a edició del festival Límbic

Límbic, el primer festival itinerant de creació contemporània en català, arriba a Granollers els dies 16 i 17 de maig per celebrar-hi la seva quarta edició. Impulsat per Òmnium Cultural, el festival proposa una vintena d’activitats de disciplines diverses (música, teatre, circ, humor, dansa, performance, poesia...), la majoria gratuïtes, amb l’objectiu de fer accessible a tothom la cultura en català i donar visibilitat a les creacions de casa.

Aquest festival itinerant se celebra a Granollers després de Terrassa, Sitges i Santa Coloma de Gramenet, i incorpora sempre propostes de les creadores, col·lectius i entitats on s’organitza per fer d’altaveu de les arts locals i deixar un impacte positiu per allà on passa.

Una programació amb artistes de Granollers i comarca

Més d’un terç dels artistes que participaran en aquesta edició del Límbic són de Granollers o de la comarca. Així, per exemple, l’espectacle inaugural del festival (divendres 16 de maig a les 18, a la plaça de l’Església) serà l’assaig general, dirigit per la performer granollerina Júlia Barbany, de l’actualització de la Guimbada amb la complicitat d’altres col·lectius de la ciutat com la Big Band de Granollers, els Xics, Arsènic, el Cord VEUS d’Amics de la Unió i altres artistes locals.

El quartet granollerí d’indie-pop Sabana, obrirà la tarda i nit de música de dissabte 17 de maig a Roca Umbert, i a les 23.30 serà el torn del concert d’Ouineta (Marta Ros) de la Roca del Vallès.

La dansa contemporània i la música en directe de tres granollerines, Nora Baylach, Helena Gispert i Non Jambi, seran les protagonistes de l’espectacle 5:55 el dissabte 17 de maig a les 17.30 h a la plaça de l’Església. I la poesia també tindrà accent granollerí, amb la participació de la poeta de la ciutat Greta Sibling a l’espectacle de dissabte a les 18.15 h, també a la plaça de l’Església, amb Carme Alegre i Toni R. Juncosa.

A més dels artistes de la ciutat, el Límbic inclou moltes altres propostes. Així, hi haurà concerts de Júlia Boncompte, Alosa, Gregotechno, Gavina.mp3, Fades i Figa Flawas. També espectacles d’humor amb Marc Sarrats, Yunez Chaib i Irene Minovas; dansa amb Mar Garcia i Javi Soler; i teatre i performance amb Elaine Grayling, Neus Masdeu, Marc O’Callaghan, Aranu Obiols i Eléctrico 28 i Domestic Data.

Els escenaris del Límbic a Granollers

Set espais de la ciutat seran els escenaris d’aquesta 4a edició del Límbic: la plaça de l’Església, la Casa de Cultura Sant Francesc, el pati de la parròquia de Sant Esteve, la plaça Josep Maluquer i Salvador, el Cinema Edison, l’encreuament entre el carrer d’Anselm Clavé i el carrer Nou i Roca Umbert Fàbrica de les Arts. La majoria de les propostes són gratuïtes, a excepció de les activitats que es faran dissabte a la tarda i a la nit a Roca Umbert. Per poder tenir una previsió d’assistència i aforament, aquestes requeriran una entrada única de 5 euros, que inclou el got del festival i una consumició.