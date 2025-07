El 9è festival Panoràmic de Granollers reflexiona sobre «el nou ordre visual»

El festival Panoràmic de Granollers celebrarà la 9a edició amb una temàtica que convida a reflexionar sobre el nou ordre visual. Des del 16 d'octubre i fins al 28 de desembre, Granollers serà l'epicentre de la programació d'aquest festival, que un any més, també portarà part de la seva activitat a Barcelona i a Terrassa. Sota el títol Break, el certamen es presenta com "una oportunitat" per a reflexionar sobre les "transformacions sociològiques, geopolítiques i tecnològiques que han definit el nostre temps".

L'objectiu del festival és explorar la relació entre el cinema, la fotografia i nous llenguatges i narratives audiovisuals. El programa d'enguany inclourà exposicions i trobades que es fixaran en "l'acceleració i els canvis que han marcat aquest primer quart del segle XXI", segons explica l'organització. "Volem iniciar un diàleg per analitzar aquests 25 anys, comprendre millor el present de la cultura visual en el seu context i projectar-ne el futur", exposen.

El "break" al qual fa referència el títol, precisament, vol ser una pausa "per repensar el disseny i l'ús de les tecnologies, i alhora reflexionar sobre el nostre present". "Ara, més que mai, les imatges configuren la nostra percepció del món i modelen la nostra agenda informativa, records, emocions i prioritats", afegeixen des de Panoràmic.

Alguns dels espais de Granollers on es podrà veure el festival serà Roca Umbert, el Museu de Ciències Naturals de Granollers, el Refugi Antiaeri o el Cinema Edison. Pel que fa a Terrassa, les exhibicions s'ubicaran a la Sala Muncunill i l'Arxiu Tobella. Finalment, a Barcelona, s'habilitaran els espais com la Filmoteca de Catalunya, l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya o l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.