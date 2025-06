La docent i escriptora de Cardedeu Aida Sunyol guanya el 45è Premi BBVA de literatura

La docent i escriptora Aida Sunyol (Cardedeu, 1990) ha guanyat el 45è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb la seva primera novel·la Mercromina. Segons el jurat, es tracta d'una obra "coral i urbana" escrita amb "nervi, ritme i intel·ligència narrativa" que retrata amb sentit de l'humor les relacions d'uns personatges joves instal·lats en una inestabilitat permanent.

El llibre – que va començar com un recull de relats – s'ambienta a la ciutat de Barcelona. En l'edició d'enguany optaven al guardó un total de 99 obres, amb la novel·la com a gènere majoritari. La dotació del premi és de 35.000 euros, lliures d'impostos, a banda dels drets d'autor.

Mercromina aborda un univers coral, urbà i cacofònic de ruptures, soledats i retrobaments inesperats de joves i no tan joves instal·lats en l'hedonisme i la inestabilitat afectiva permanent. L'autora se centra a explorar l'atomització de les relacions, la tensió entre la solitud i l'anhel de connexió, el desencís, la inadequació i la precarietat de les generacions crescudes a l'ombra del tombant de segle.

De fet, Sunyol admet que tot plegat prové de la seva pròpia "crisi dels trenta anys", la qual va suposar un "punt d'inflexió" en la seva vida. "És un moment en què abandones una joventut en la qual es poden prendre decisions extravagants i maneres de viure exploratòries per entrar en una maduresa que t'obliga a reconfigurar les coses", opina.

Relats convertits en una novel·la

La trama de l'autora compta amb molts personatges que retraten a una generació a cavall "d'un món convencional" i un "procés de fragmentació" que desemboquen en certa "neurosi". D'aquí també prové el títol: Mercromina, un producte farmacèutic que cura ferides "poc profundes" però que es coneix pel seu "color cridaner".

Pel que fa a l'estil, Sunyol fa ús de l'humor i la ironia, dos elements que li permeten explicar històries quotidianes a través d'una òptica que posa en relleu "l'absurditat". Finalment, pel que fa al lloc, tot plegat transcorre a la capital catalana, un "element important" que funciona com un "personatge més". "Retrato una Barcelona en transformació, amb elements més combatius, referents d'una època, però també amb una pèrdua d'aquest esperit més transgressor, més escèptica i fèrtil per determinats tipus de persona i moviments", detalla.

Els finalistes dels premis

El jurat ha declarat guanyadora Mercromina per majoria entre les 99 obres que optaven al Premi BBVA Sant Joan. Entre les obres rebudes les novel·les són el gènere majoritari seguit de reculls de narracions, llibres de viatges, memòries i biografies i assajos, entre d'altres. La majoria provenen de la província de Barcelona. Per cinquè any consecutiu l'edició del guardó ha sobrepassat la mitjana històrica de 55 obres presentades.

D'altra banda, coincidint amb la 45a edició del Premi, s'ha anunciat la creació d'una nova Categoria Jove que es convocarà paral·lelament al prestigiós guardó per tal d'arribar a nous col·lectius i fomentar l'escriptura en català entre els joves de 18 a 35 anys en llengua catalana.