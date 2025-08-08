El Torneig d’històrics del Vallès Oriental 2025 se celebrarà del 29 d’agost al 6 de setembre

Nova edició del Torneig d'Històrics del Vallès Oriental. Del 29 d'agost al 6 de setembre, els clubs de futbol amb 75 anys o més d'història de la comarca competiran per guanyar el trofeu del torneig. Aquesta serà la catorzena edició en categoria masculina i la quarta en la femenina. En total, hi participaran 12 equips masculins i sis de femenins.
El torneig d’enguany l’organitza el Consell Comarcal conjuntament amb els ajuntaments de la Garriga, Martorelles i Lliçà d’Amunt, i amb el suport de la Diputació de Barcelona.
La categoria masculina es jugarà al Camp de Futbol Municipal de Lliçà d’Amunt i al Camp Municipal d’Esports de la Garriga. Pel que fa a la categoria femenina, aquesta es jugarà al Camp Municipal de Futbol de Martorelles i al Camp Municipal d’Esports de la Garriga.
Les grans finals es disputaran el 6 de setembre, la femenina serà a les 18 h i la masculina a les 20 h, i ambdues es jugaran al Camp Municipal d’Esports de la Garriga.
En categoria masculina es preveu la participació dels següents clubs de futbol:
- Club de Futbol les Franqueses
- Club Esportiu Lliçà d’Amunt
- Club Esportiu Llinars
- Club de Futbol l’Ametlla del Vallès
- Club de Futbol Caldes de Montbui
- Club de Futbol Martorelles
- Club de Futbol Vilamajor
- Club de Futbol Vilanova del Vallès
- l’Esport Club Granollers
- Futbol Club Cardedeu
- Club Futbol l’Olímpic de la Garriga
- Unió Esportiva Montmeló
D'altra banda, en categoria femenina:
- Club Esportiu Llerona
- Club de Futbol Martorelles
- Club de Futbol Palautordera
- Club de Futbol la Roca Penya Blanc i Blava
- l’Inter Granollers Club
- Unió Esportiva Cirera