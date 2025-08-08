08 de agost de 2025

El Torneig d’Històrics del Vallès Oriental 2025 se celebrarà del 29 d’agost al 6 de setembre

Aquesta serà la catorzena edició en categoria masculina i la quarta en la femenina

Publicat el 08 d’agost de 2025 a les 18:15
Actualitzat el 08 d’agost de 2025 a les 18:16

Nova edició del Torneig d'Històrics del Vallès Oriental. Del 29 d'agost al 6 de setembre, els clubs de futbol amb 75 anys o més d'història de la comarca competiran per guanyar el trofeu del torneig. Aquesta serà la catorzena edició en categoria masculina i la quarta en la femenina. En total, hi participaran 12 equips masculins i sis de femenins.

 

 

El torneig d’enguany l’organitza el Consell Comarcal conjuntament amb els ajuntaments de la Garriga, Martorelles i Lliçà d’Amunt, i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

La categoria masculina es jugarà al Camp de Futbol Municipal de Lliçà d’Amunt i al Camp Municipal d’Esports de la Garriga. Pel que fa a la categoria femenina, aquesta es jugarà al Camp Municipal de Futbol de Martorelles i al Camp Municipal d’Esports de la Garriga.

Les grans finals es disputaran el 6 de setembre, la femenina serà a les 18 h i la masculina a les 20 h, i ambdues es jugaran al Camp Municipal d’Esports de la Garriga.

En categoria masculina es preveu la participació dels següents clubs de futbol:

  • Club de Futbol les Franqueses
  • Club Esportiu Lliçà d’Amunt
  • Club Esportiu Llinars
  • Club de Futbol l’Ametlla del Vallès
  • Club de Futbol Caldes de Montbui
  • Club de Futbol Martorelles
  • Club de Futbol Vilamajor
  • Club de Futbol Vilanova del Vallès
  • l’Esport Club Granollers
  • Futbol Club Cardedeu
  • Club Futbol l’Olímpic de la Garriga
  • Unió Esportiva Montmeló

D'altra banda, en categoria femenina:

  • Club Esportiu Llerona
  • Club de Futbol Martorelles
  • Club de Futbol Palautordera
  • Club de Futbol la Roca Penya Blanc i Blava
  • l’Inter Granollers Club
  • Unió Esportiva Cirera

