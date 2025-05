Les Trobades d’Handbol Escolar Coaliment 2025 baten rècords de participació 

El diumenge 27 d’abril va arrencar la 29a edició de les Trobades d’Handbol Escolar Coaliment 2025, una iniciativa educativa i esportiva adreçada a totes les escoles del Vallès Oriental, que enguany ha assolit una participació històrica amb més de 1.800 nens i nenes provinents de 28 escoles de Granollers i altres municipis de la comarca.

El projecte, impulsat amb el suport de Coaliment i el Club BM Granollers, té com a objectiu apropar l’handbol a infants d’edats compreses entre 6 i 12 anys a través de dues grans accions:

El lliurament d’un dossier pedagògic a totes les escoles participants, perquè puguin treballar l’handbol dins les classes d’Educació Física.

L’organització de jornades esportives al Palau d’Esports de Granollers, un espai emblemàtic on els infants poden gaudir de partits en un entorn festiu i formatiu.

Les trobades es distribueixen en tres categories: Prebenjamí (1r i 2n de primària), Benjamí (3r i 4t), i Aleví (5è i 6è). Aquest diumenge 11 de maig es va celebrar la segona jornada, que va servir com a cloenda per a les escoles de Granollers, mentre que el diumenge 18 de maig tindrà lloc la trobada amb les escoles de fora de la ciutat, tancant així una edició marcada per l’èxit de convocatòria i la qualitat de l’experiència educativa.

Amb gairebé tres dècades de trajectòria, les Trobades d’Handbol Escolar Coaliment continuen consolidant-se com una referència al territori, integrant esport, educació i comunitat en un projecte.