Torna la Festa de l’Esport al Carrer de Mollet

El pròxim diumenge 18 de maig, l’Ajuntament de Mollet del Vallès organitza la 31a Festa de l’Esport al Carrer. Des de les 11 fins a les 14 h hi haurà diferents activitats esportives obertes a tothom a l’avinguda Llibertat. En aquesta edició hi col·laboren més d’una quinzena d’entitats i hi haurà 20 estacions.

El programa d’activitats inclou diferents estacions esportives com ara l’atletisme, futbol 3x3, bàsquet 3x3, minitennis, patinatge, escacs, hoquei, tennis taula, handbol o hip hop, entre d’altres.

També hi haurà el tradicional circuit d’educació viària i el de bicicletes, un rocòdrom inflable i raquetes variades.

Un any més cal destacar que són activitats lúdiques, no competitives. Els nens i nenes quan participen en una estació obtenen un tiquet i quan en tenen 5 el descanvien per un obsequi fins a exhaurir existències.

La majoria d’activitats estan pensades per a infants de 6 a 12 anys, tot i que en moltes d’elles hi poden participar acompanyats dels seus familiars.