El Consell Comarcal del Vallès Oriental assegura que ja ha pagat a totes les escoles per cobrir les beques menjador

El Consell Comarcal del Vallès Oriental assegura que ja ha autoritzat els pagaments dels imports pendents corresponents a beques menjador a les escoles de la comarca. La setmana passada, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec) va denunciar que hi havia empreses dedicades al servei de menjador escolar que encara no havien cobrat els diners del curs passat, sobretot a Barcelona i al Vallès Oriental. Després de les acusacions, el Consell diu que s'ha posat en contacte amb l'Acellec per identificar els casos concrets afectats per millorar el circuit de pagament i els canals de comunicació.

En el seu comunicat, el Consell Comarcal detalla que fa dos cursos va canviar el model de gestió per "agilitzar el sistema", i que això ha comportat la modificació dels convenis per fer les transferències directament a les escoles. Alhora, aquest canvi també permet la possibilitat de fer pagaments a compte perquè els centres escolars o els òrgans gestors no haguessin d'avançar els diners a les empreses prestadores del servei.

D'altra banda, expliquen que també es van fer liquidacions trimestrals per ajustar la realitat dels serveis prestats durant el trimestre amb els pagaments a compte i les liquidacions complementàries, i bestretes al llarg del curs escolar, que es fan al llarg dels tres trimestres del curs.

"A finals de juliol el Consell Comarcal ja va autoritzar tots els pagaments als centres escolars del curs escolar 2024-2025, que posteriorment s'encarreguen d'adreçar aquests pagaments rebuts a les empreses de menjador", assenyalen en el text. De la mateixa manera, asseguren que treballen per fer els abonaments de la manera més àgil possible quan l'organisme percep els diners per part de la Generalitat.

"Des del Consell Comarcal es consideren les empreses de menjador un agent important en la gestió global dels ajuts individuals de menjador i per aquest motiu es posa a disposició per establir més canals de comunicació que facilitin la col·laboració amb aquestes, i també amb els centres escolars", conclouen en el comunicat.

L'Acellec denuncia impagaments

L'Acellec va alertar la setmana passada que hi havia empreses dedicades al servei de menjador escolar que aquest estiu se n'anirien de vacances "sense cobrar les beques del servei corresponents a aquest curs". Segons explicaven, "aquests pagaments ja no es realitzaran fins, com a mínim, el setembre o l’octubre, moment en què el retard haurà arribat ja als sis o set mesos". A més, afegien que això "compromet inevitablement els plans de finançament d’empreses i entitats".