Una manifestació a Montornès demana esclarir la mort del jove abatut per la policia

Prop de 400 persones s'han manifestat a Montornès del Vallès el passat dissabte 2 d'agost contra l’actuació policial en què un home armat va ser mortalment abatut per un agent de la Policia Local. La convocatòria, que van fer diverses entitats antiracisme, han sortit del barri Montornès Nord fins a l’Ajuntament amb una marxa amb què han qüestionat la versió dels Mossos. Veuen el cas com un exemple de “racisme institucional”, ja que el noi mort era de família gambiana, i reclamen esclarir els fets.

La manifestació va arribar després d'una setmana de debat, polèmica i queixes al municipi. Arran de la protesta, les reaccions no s'han fet esperar i la ultradreta catalana ha criticat la concentració a través de les xarxes socials. D'altra banda, el diputat al Parlament de Catalunya en Comú, Andrés Garcia Berrio, s'ha sumat a la demanda de la ciutadania per demanar una "investigació exhaustiva i àgil dels fets".

Berrio, que és advocat i criminòleg, apunta que és imprescindible seguir a la investigació policial, judicial i en el treball mèdic forense les pautes que recull el Protocol de Minnesota. "És necessari establir una comunicació adequada i acurada amb els seus familiars des del primer moment i fins al final del procediment", ha expressat.

L'Organització Juvenil Socialista del Vallès Oriental, després de la manifestació ha titllat el cas de "racisme institucional" i considera que hi ha hagut "impunitat policial" en l'actuació del cos de seguretat local. "Hem sortit als carrers de Montornès per exigir justícia, veritat i reparació per en Mahamedi i la seva família", han manifestat a través de les xarxes.

Dubtes amb el relat policial i moments de tensió

Regularización Ya, Sos Racisme i Unitat Contra el Feixisme i el Racisme són algunes de les entitats que han promogut la protesta d'aquest dissabte en record a Mahamedi, un veí de Montornès de 22 anys que era molt conegut al municipi, especialment per la seva vinculació amb el futbol local. "Necessitem depurar i esclarir què va passar divendres a la comissaria, perquè hi ha una família que està patint la pèrdua d'un fill i tota una comunitat que es veu amenaçada per racisme institucional", ha explicat la portaveu de Regularización Ya, Victòria Columba, abans de l'inici de la protesta.

Els convocants han posat en dubte el relat de la policia, "perquè, si realment Mahamedi va entrar armat i va generar una situació de perill, ben segur que s'haurien fet públiques les imatges de les càmeres de seguretat". Columba sosté que la víctima "era un noi pacífic, que no tenia problemes" i dona per fet que va rebre un tret mortal "perquè no era una persona de pell blanca".

Aquesta portaveu ha assegurat que el "racisme policial" dona marge als partits d'ultradreta "per linxar les comunitats migrades". Columba ha ressaltat que les entitats i el veïnat de Montornès "no volen un Torre Pacheco", en relació amb els incidents d'aquest estiu a la localitat murciana. "Justicia Mahamedi", "Policia asesina" o "Dónde están? No se ven las cámaras policiales", són alguns dels càntics en castellà que es van sentir durant la protesta, que va començar davant l'escola La Miranda del barri conegut com el Polígon.

Tot i que els organitzadors van fer una crida a la calma i al to pacífic, part dels manifestants es van encendre quan la marxa va arribae a les dependències de la Policia Local, que esteven blindades per un fort dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Un grup de gent va encarar-s'hi verbalment i enfurismats. Així i tot, els convocants van esforçar-se a fer-los fora i amb un cordó de seguretat per evitar que la tensió anés a més. Finalment, la manifestació va acabar amb una nombrosa concentració on familiars i amics de la víctima van compartir el seu dol i malestar amb un minut de silenci.