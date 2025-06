Ensurt a Montornès per una fuita de formol

Protecció Civil ha hagut d'activar el pla d'emergència del sector químic Plaseqcat aquest dijous a primera hora del matí per una fuita de formol en una empresa química de Montornès del Vallès. En concret, l'afectació ha estat en un reactor de l'empresa Sumito situada al número 4 del carrer Gran Vial de la població.

Malgrat el vessament, no hi ha ferits ni afectació a l'exterior. Segons ha informat Protecció Civil, l'empresa ha explicat que la fuita s'ha produït per sobrepressió d'un reactor.

El producte, tòxic i corrosiu, ha quedat confinat en un dipòsit de seguretat de la planta. Els Bombers de la Generalitat hi treballen amb nou dotacions, entre elles la unitat de Riscos Tecnològics.