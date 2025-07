Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 53 i 19 anys i una dona de 46 el passat dilluns 30 de juny, a la Roca del Vallès com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes i danys. La policia catalana, el 26 d'abril, va rebre un avís cap a les deu de la nit segons el qual s'havien sentit dos possibles trets d'arma de foc a la vora d'una casa del municipi del Vallès Oriental.

Els residents van sentir una detonació a l'exterior i quan van mirar què havia passat van descobrir dos orificis en una finestra. Els Mossos van constatar que eren impactes de projectil, però especialistes de la policia científica i balística van determinar que s'havien fet des del mateix domicili. Arran d'aquest fet, dilluns passat els Mossos van escorcollar la casa i hi van trobar quatre armes de foc, carregadors, munició diversa, 300 grams de cabdells de marihuana i més de 6.000 euros en efectiu.

En el moment de l'escorcoll hi havia les tres persones que, seguidament, la policia va detenir i que estarien relacionades amb els trets. Segons expliquen els Mossos, les armes de foc estaven manipulades i modificades per dificultar-ne la identificació. Als detinguts no els constava cap permís d'armes ni cap arma al seu nom, i la munició localitzada també era il·lícita, tant per la quantitat com per la tipologia.

Un dels detinguts, amb antecedents per tinença il·lícita d'armes i lesions, ha passat aquest dimecres al matí a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers. Els altres dos van quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan se'ls requereixi.