Troben 1.600 plantes de marihuana en una casa de Cardedeu

La policia espanyola ha desmantellat una plantació de marihuana a l'interior d'una casa de Cardedeu. Durant l'escorcoll, que va tenir lloc el 20 de maig passat, els agents van intervenir un total de 1.590 plantes amb un pes aproximat de 260 quilos i van detenir una persona per delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. La policia no descarta noves detencions.

La investigació per aquest cas va començar el març del 2025 gràcies a informació que van aportar els veïns. Durant la recerca policial es va poder determinar l'existència d'un grup estructurat que es repartia les funcions del procés de correu i venda de la planta. Hi havia persones que s'encarregaven de les tasques de cultiu i de la logística i seguretat de l'habitatge on es trobava la plantació.

Tan bon punt els investigadors van poder constatar l'activitat il·lícita es va informar l'Autoritat Judicial i es va acordar la diligència d'entrada i registre. La pràctica d'aquesta diligència es va dur a terme per la Comissaria Local de policia espanyola de Mataró, que va requerir la col·laboració de la segona Unitat d'Intervenció Policial (UIP), la Secció de Sistemes Especials amb un grup de drons de la Prefectura Superior de Catalunya i de la Policia Local de Cardedeu.

També es va comptar amb el suport dels tècnics de la companyia elèctrica, els quals van poder comprovar l'origen fraudulent del subministrament. El personal de la companyia elèctrica va posar fi a aquesta situació que suposava un risc d'incendi important. Calculen, a més, que es va defraudar un total de 18.000 euros en electricitat.

Com a resultat de la investigació, es va detenir una persona encarregada de tasques de cultiu. A més, es va procedir al desmantellament de les instal·lacions, les quals comptaven amb nombrosos estris i aparells per al cultiu de la substància prohibida. El valor al mercat negre de la marihuana intervinguda s'estima en 472.000 euros.