Mor un bomber del parc de Granollers mentre treballava en l'incendi de Paüls en caure d'un barranc de vint metres. La víctima és Antonio Serrano, de 46 anys, que formava part de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) encarregat de les tasques d'extinció del foc de Paüls. L'agent estava assegut en una roca de grans dimensions esperant l'arribada d'una línia d'aigua per atacar una fumerola quan la roca s'ha desprès i l'ha fet caure per un precipici de vint metres.

Així ho ha explicat el cap d'intervenció dels Bombers, Joan Rovira, en una atenció als mitjans des de Tortosa on s'ha mostrat compungit per la notícia, que ha fet que "totes les preocupacions per l'incendi hagin passat a segon pla".

L’EPAF són tècnics que presten servei al Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) en els incendis. S’encarreguen d’obrir vegetació, preparar espais per fer-hi extinció i de treballar el sòl cremat per refredar-ho.

L'equip en què es trobava el bomber estava treballant amb eines manuals per consolidar el perímetre en una zona escarpada del flanc dret, entre Paüls i Alfara de Carles, quan ha patit la caiguda mortal. L’accident ha ocorregut a les 14.17 h i han intervingut amb una primera atenció d’auxili mentre s’activava el dispositiu de rescat.

L'helicòpter medicalitzat l'ha traslladat fins a l'Hospital de Tortosa, però no li han pogut salvar la vida. S'han activat dues unitats conjuntes de Bombers-SEM, l’helicòpter medicalitzat, dos comandaments mèdics i tres equips de psicòlegs.

Els Bombers de la Generalitat també han activat el Grup de Suport Psicològic del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) que han atès els efectius del cos i se’ls ha rellevat del servei. La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha transmès el condol a la família i ha expressat tot el suport als companys que han treballat amb ell.

Consternació i condol

Al llarg de la tarda s'han succeït les mostres de consternació per esta desgràcia. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat profundament la mort i ha expressat el seu més "sentit condol" a la seua família i als seus companys. "El meu reconeixement a la ingent tasca que realitzen bombers i serveis d'emergència en la lluita contra incendis", ha afegit Sánchez en un missatge a la xarxa social X.

També el president català, Salvador Illa, ha lamentat la mort "en acte de servei", ha expressat el condol "sentit" als familiars i l'ha fet extensiu al cos d'emergències. També ha donat el suport als Bombers per la "gran tasca" que fan.

Per la seua banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha mostrat "consternada" per la pèrdua i ha expressat el condol "sentit" als familiars i amistats de la víctima.

#Bomberscat lamentem la mort d’un company de l’Equip de Prevenció i Actuacions Forestals (EPAF) en un accident aquesta tarda durant les feines d’extinció de #IFPaüls. Una abraçada molt forta a la família i els companys. Nota de premsahttps://t.co/f8m7FfXTLA — Bombers (@bomberscat) July 10, 2025

L'incendi es manté estable

Després d'una nit sense represes i amb precipitacions en la zona del Baix Ebre, on es va iniciar el foc de Paüls que ha consumit 3.321 hectàrees i va obligar a confinar a nou pobles, els bombers han aconseguit mantindre el perímetre estable i preveuen tindre les flames controlades a la tarda de dijous. Hi continuen treballant amb 180 efectius, 46 dotacions terrestres de les quals 25 són vehicles d'aigua, un helicòpter de comandament i dos bombarders.

El perímetre de l'incendi del Baix Ebre es manté estable, després d'una nit sense represes i amb precipitacions.



Hi continuem treballant amb:

🧑‍🚒180 efectius

🚒46 dotacions terrestres

1 🚁comandament, 2 🚁bombarders



Més info ⬇️ https://t.co/Q5jR5aREc2#bomberscat #IFPaüls — Bombers (@bomberscat) July 10, 2025

A causa de l'estabilització del foc, Protecció Civil va desactivar el confinament a vuit municipis dimecres matí: Xerta, Aldover, Alfara de Carles, els Reguers, Bítem, Tivenys, Prat de Comte i el Pinell de Brai (aquests dos a la Terra Alta). També es va aixecar el confinament a Paüls el dimecres a la tarda, l'únic poble que quedava confinat.