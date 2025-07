Així va anunciar l'alcalde de Granollers que la Festa Major canviava de dates l'any 1930

Sabies que la Festa Major de Granollers fa dos segles se celebrava al desembre? I que, un temps després, durant 72 anys va passar a ser els dies 2 i 3 de setembre?

Era el juny de 1930 quan l'alcalde va donar la notícia: "Havent-se convingut, per les entitats locals, canviar la celebració de la Festa Major d'aquesta ciutat en el darrer dijous del mes d'Agost de cada any". Així deia el ban que va emetre Albert Rosàs, el batlle de Granollers en aquell moment, que explicava que la decisió s'havia pres "entre les mateixes entitats i les Autoritats".

L'Arxiu Municipal de Granollers ha donat a conèixer tres documents relacionats en el canvi de data: el ban signat per l'alcalde en què anunciava la notícia, un segell editat per l'Ajuntament que promocionava el canvi de dia a l'últim dijous d'agost i el programa de festes del d'aquell any.

El segell anava il·lustrat amb representacions del patrimoni local, el campanar de Sant Esteve, la Porxada i l’escut de la ciutat, i inclou el text "Ciutat de Granollers. Festa Major. Darrer dijous d’agost de cada any". Segons l'expedient de l'Arxiu, va ser la impremta de Barcelona, Artes Gráficas SA. Sucesores de Henrich y Cia, qui es va encarregar la impressió de 50.000 segells a dues tintes, blau i granat. La factura va pujar a 308 pessetes amb 40 cèntims.

El segell que va fer l'Ajuntament de Granollers per anunciar la nova data

Arxiu de Granollers

Al segle XIX, la Festa Major era al desembre

De fet, no va ser fins al 1858 que es va traslladar la festivitat del desembre al setembre per tal d'evitar "les inclemències del temps, pluja o neu, que venien a deslluir les festes". Segons l'article inclòs al programa de les Festes del 1930, "a la jovenalla l'incomodava els groixuts abrics i el fang dels carrers". "¡Que dirien ara que tant els plau a les nostres noies lluir flonjos i voleiadissos vestits sense mànegues i d'escot pronunciat!", asseguraven. L'article acabava afirmant que el canvi havia estat "un encert del que tots devem felicitar-nos-en".

L`article del programa de l'any 1930, que parlava dels antecedents de la Festa Major

Arxiu de Granollers

Un recorregut per la festa gran del 1985

D’altra banda, l'Arxiu també ha compartit el document audiovisual Festa Major 1985, un film de Miquel Barnet i Alfons Senyé que fa un recorregut pels actes de la festivitat d’aquell any, el tercer que animaven les colles de Blancs i Blaus. Entre d'altres, es pot veure la cercavila, la festa d’escuma, el correfoc amb Diables de Granollers i el sopar de germanor de les colles. La gravació, en color i 44 minuts de durada, inclou al final un recull dels millors moments de la festa.

Podeu veure el film al portal web de l’Arxiu d’Imatges.