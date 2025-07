La Festa Major de Blancs i Blaus 2025 de Granollers arriba amb un programa de més de 250 actes

La programació de la Festa Major de Blancs i Blaus 2025 s’ha presentat aquest dimarts a Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb centenars de persones vinculades a les colles de Blancs i Blaus, i a les entitats de cultura popular i tradicional.

Un acte que ha servit per descobrir el fil conductor que la colla blanca i la blava presenten per la 42a edició de la festa, que se celebrarà del 23 al 31 d'agost.

Un programa en format aplicació mòbil: Blancs i Blaus Granollers

La programació de la festa reuneix més de 250 actes per a tots els públics, amb propostes per a tothom i el segell de les colles de Blancs i Blaus, que fan única la festa. Durant quasi deu dies de celebracions, del matí a la nit, es faran activitats en diverses places i carrers del municipi en què tothom podrà participar.

Tota la programació es pot consultar i descarregar a l’aplicació FM Blancs i Blaus Granollers, de descàrrega gratuïta per a telèfons Android i Apple. En aquesta es pot trobar la programació, un marcador actualitzat de proves de competició i un mapa amb els serveis de la festa.

A més, a través de l'aplicació s'avisarà de les novetats de darrera hora o de possibles canvis en actes per causes climatològiques o organitzatives. Serà la manera més ràpida i àgil d’estar al cas de tot el que passa durant la festa.

El Relat de la Festa a càrrec de la guionista i actriu Elisenda Pineda

Com cada any no pot faltar el relat escrit a càrrec d’una persona que visita la festa per primera vegada i ens descriu com la viu, la veu i la gaudeix. Elisenda Pineda, guionista i actriu, és l’encarregada d’escriure el Relat de la Festa Major 2025.

Va començar a Urbe TV on va presentar, juntament amb Xavi Canalias, el programa musical "Zona Urbana". Després, va treballar a "El salt de l’àngel" a TV3, amb l’Àngel Llàcer, i va iniciar la seva experiència en ràdio al programa "Fricandó Matiner" de RAC105. A partir d’aquest moment, la seva carrera s’ha desenvolupat en diversos mitjans estatals i autonòmics.

Actualment, col·labora al "Matí de Catalunya Ràdio", a "Les Dones i els dies" i a "L’Altaveu" de TVE i compagina la seva feina de guionista amb diferents formats per 3Cat. Podreu trobar el relat de la festa els dies 24, 25, 27 i 29 d’agost i l’1 de setembre al web de blancsiblaus.cat i a les xarxes socials.

Aquest any, a més, és la tercera edició de la iniciativa del relat fotogràfic de la festa, que enguany anirà a càrrec de les fotògrafes Nerea Gastón i Judit Mengual. A través de les seves càmeres, copsaran la Festa Major des d’un punt de vista diferent, i cada dia es publicaran 10 fotografies de la jornada anterior a la web de blancsiblaus.cat i a les xarxes socials de la festa.

Compra virtual i presencial a la Botiga de Festa Major

Aquest any la Botiga de la Festa Major es troba a la Casa de Cultura Sant Francesc, el punt de venda oficial dels productes de la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers, on tindreu a la vostra disposició tot el marxandatge de les colles i de les entitats de cultura popular i tradicional.

Horari d’obertura de la botiga: Casa Cultura Sant Francesc (c. Espí i Grau, 3). Del 22 al 30 d’agost, d’11 a 14 h i de 17.30 a 21.30 h i diumenge 31 d’agost, d’11 a 14 h.

Botiga en línia: de l’11 al 20 d’agost es podran fer les consultes i comandes dels productes en línia a través de labotigadelafesta.cat, i es podran recollir les comandes a partir del 21 d’agost, a l’edifici de Can Puntes (c. de Jaume Camp i Lloreda, 1).

Del 22 al 30 d’agost, l’horari de recollida serà d’11 a 14 h i de 17.30 a 21.30 h. El diumenge 31 d’agost l’horari serà d’11 a 14 h.

La història de la Festa Blancs i Blaus de Granollers

La Festa Major de Granollers és coneguda pel seu toc competitiu i creatiu, que va començar l'any 1897 arran d'una competició entre dos rajolers que es van reptar per veure qui era capaç de fer més rajoles en una hora. Tots dos van crear el seu equip i es van representar amb dos colors: blau i blanc.

Aquesta història va perdurar en el temps i, l'any 1983, un grup de joves de la ciutat va partir d'aquesta rivalitat per organitzar la Festa Major de Blancs i Blaus.

Que té com a objectiu participar en diferents actes on un jurat decideix qui va guanyant les activitats o concursos per, finalment, triar una de les dues colles.

La colla guanyadora pot triar la persona que farà el Pregó la pròxima edició de la festa.