Els dies d'estiu, sigui a primera hora del matí o a les acaballes de la tarda, són un moment ideal per fer una petita sortida quan el sol no pica. Una bona proposta per als amants de la natura és seguir el camí antic, ombrívol i carregat d’història que surt des del poble de Montseny i arriba fins a l’ermita de Sant Martí. Aquesta petita via per a senderistes travessa paisatges canviants, frondosos i sorprenents. L’itinerari, de dificultat moderada i ben senyalitzat amb les marques blanques i vermelles del GR-5, ofereix una bona experiència i es pot completar en poc més de dues hores.

La sortida comença just davant de la Fonda Montseny, on hi ha una zona d’aparcament habilitada. Des d’allà, el camí s’endinsa cap a l’antic camí ral, una via històrica que unia els veïnats del Montseny d’Amunt i de la Castanya. Els primers trams transcorren per alzinars espessos, frescos. El camí porta fins a la riera de Sant Marçal.

A l’altura del pont de la Llavina, el paisatge canvia i s'hi pot veure bosc de ribera esplendorós. A partir d’aquí, comença una pujada més pronunciada, però ben encaixada entre el sot de Moralta i el de Ribatallada. El camí, que manté el caràcter antic i natural, desemboca a l’ermita romànica de Sant Martí del Montseny. Aquest edifici senzill es considera l'ermita romànica més antiga del massís del Montseny, i té una casa adossada al costat, avui dia en ruïnes, que era on vivia l'ermità.

Els excursionistes que han fet aquesta caminada destaquen la varietat del paisatge, la bona senyalització i l’encant d’un itinerari que no requereix grans preparacions. Com a complement ideal, és recomanable fer un àpat al restaurant Can Besa, situat al quilòmetre 15 de la carretera de Santa Maria de Palautordera a Montseny. Aquest establiment ofereix cuina casolana de qualitat i unes vistes que allarguen el plaer de l’excursió.