Quatre restaurants de carn a la brasa imprescindibles al Montseny

Sortir a fer un àpat fora de casa al Baix Montseny és tota una experiència gastronòmica, cal conèixer, però, els llocs indicats en funció dels gustos i la idea de cada ocasió. La carn a la brasa és una opció molt recomanable per tastar productes de proximitat com el xai, el pollastre i el conill i també perquè ofereix l'oportunitat de gaudir de la feina dels carnissers artesanals de la comarca, que destaquen per la seva habilitat en l'elaboració d'embotits i botifarres de tota mena.

A NacióBaixMontseny portem una guia de quatre restaurants imprescindibles per degustar la cultura culinària del Montseny. Es tracta d'establiments amb caràcter propi, fidels a la tradició i situats en un entorn privilegiat, sigui enmig del Montseny o bé al cor dels pobles de la comarca.

Restaurant Matagalls

El restaurant Matagalls està situat al nucli del poble de Montseny, en una caseta de pedra. Es tracta d'un establiment amb decoració rústica i de petites dimensions, per tant, és recomanable reservar amb antelació abans d'anar-hi. També és aconsellable no anar amb presses per gaudir de l'entorn. La cuina del restaurant destaca per una gran oferta de plats locals que posen a l'abast de tothom el menjar de tota la vida, però tractat amb cura i d'alta qualitat.

Les racions de carn a la brasa són abundants i és molt recomanable tastar la botifarra negra, que prové de la carnisseria del poble i que destaca per la textura i el sabor excel·lent. Els acompanyaments que s'ofereixen, com les patates fregides o mongetes del ganxet, es tracten amb la mateixa delicadesa dels plats principals, són frescos i fets a la manera tradicional.

La Font del Guardià

El restaurant La Font del Guardià està consolidat com un dels establiments imprescindibles de la comarca per menjar carn a la brasa i fer esmorzars de forquilla. Està situat a Fogars de Montclús, disposen d'una bona terrassa amb vistes al Montseny i d'un parc infantil habilitat per als nens. El restaurant ofereix una extensa carta per a tots els gustos que prioritza el producte de proximitat i de temporada.

A banda de la carn a la brasa, el restaurant destaca per plats com el bacallà amb panses, tripes, cargols a la llauna o els canelons casolans. També hi ha una gran varietat de postres artesanals i una excel·lent crema catalana.

Can Riera de Ciuret

El restaurant Can Riera de Ciuret es troba en una masia al terme municipal de Fogars de Montclús en un indret aïllat i molt tranquil. És un lloc on cal anar-hi expressament a través d'una carretera estreta de revolts i és recomanable tenir reserva prèvia. Si pot ser cal demanar anar al menjador principal on hi ha una vista panoràmica del Montseny i dels pobles de la comarca.

La cuina destaca per un domini acurat de la brasa i també de l'entrecot, un dels plats estrella. Per als amants de la gastronomia, també és un bon lloc per tastar caragols, croquetes de senglar o les seves truites de patata i moniato. Alhora, tenen una gran varietat d'arrossos de muntanya i embotits de proximitat que són imprescindibles de provar.

Els Cortals

El restaurant Els Cortals es dedica a l'ofici de la bona cuina des de l’any 1979 i és un dels llocs històrics per als esmorzars de forquilla, que atreuen gurmets de tota la comarca. Malgrat els anys, conserven l’esperit de la cuina tradicional amb un gran repertori de carn a la brasa i menjars tradicionals.

El restaurant Els Cortals està situat al pla de les Arenes, dins el terme municipal de Sant Hilari Sacalm i a pocs quilòmetres del poble, prop d’Espinelves i amb molt bon accés des de l’Eix Transversal. És un indret tranquil envoltat de natura, animals i espais de joc. L'establiment disposa d'un menjador espaiós que el fa ideal per a grups i colles grans.