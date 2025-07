Aquests seran els concerts de la Festa Major de Sant Celoni 2025

La programació de la Festa Major de Setembre de Sant Celoni 2025 ja va prenent forma i aquesta darrera setmana de juliol l'Ajuntament ja ha fet pública les propostes musicals d'enguany. La festivitat disposarà de diversos espais habilitats per a actuacions on la ciutadania podrà gaudir de música en directe per a tots els gustos.

Des de divendres 5 de setembre fins al diumenge 7 se centraran en tres punts claus l'Espai El Perdigó a la plaça de la Creu a la plaça de la Creu, Espai Barraques a l'aparcament del Pavelló 11 de Setembre i l'Espai Punxadiscs a la plaça de la Biblioteca.

Programació de concerts 2025

Espai Barraques, Les Que Faltaband, Roba Estesa, La Ludwig Band, Al·lèrgiques al Pol·len i 31 FAM

L'espai Barraques comptarà amb vuit propostes de l'escena musical catalana, amb grups de renom i d'èxit arreu dels Països Catalans. Les actuacions començaran el 5 de setembre a les 23 hores amb Les Que Faltaband, una banda jove de versions formada per vuit noies que ofereixen un espectacle potent i reivindicatiu amb una posada en escena que combina la música, la dansa i altres elements artístics. Tot seguit tindrà lloc el concert de Dan Pedralbo i el Comboi, un grup català de música pop-rock que va guanyar el Sona9 l'any 2021.

El dissabte 6 de setembre serà el torn de Roba Estesa a les 23 hores. Aquest octet musical femení i feminista català va néixer el 2013 i es caracteritza per les lletres reivindicatives i el seu toc de folk, que parla, de manera renovada de la realitat del nostre país. A continuació actuarà la Ludwig Band a les 00:45 hores. Aquest grup de música català va des del pop-rock clàssic fins al folk local, amb un to que recorda a Pau Riba i unes lletres carregades d'històries. No és estrany, doncs, que aquesta banda de l'Empordà s'hagi autoproclamat "el segon millor grup d'Espolla", la població d'on són originaris.

El diumenge 7 de setembre a les 23 hores tocarà Al·lèrgiques al Pol·len, una banda catalana de música pop format per sis joves nascudes a la Vila de Gràcia. Després, actuarà 31 FAM a les 00:45 hores, un grup català de trap, reggaeton, dancehall i R&B, format per sis integrants. Tot seguit, entrarà en escena el conjunt Caipirinyes a partir de les 2 de la matinada.

Espai el Perdigó: artistes emergents

A l'Espai el Perdigó s'hi podran veure 14 propostes emergents i programació familiar en horari de migdia. El format que s'hi utilitzarà serà de concert ràpid d'uns 50 minuts. Aquest espai serà possible gràcies a la col·laboració de les entitats Arpegi, La Filmo, La Clau, APOC i Som del Montseny.

L’Espai El Perdigó, començarà la seva activitat el divendres 5 de setembre amb un cartell intens: Trau actuarà a les 18:30 hores, Jordi Pèlach a les 19:45 hores, Maragda a les 21 hores i Les Cruet a les 22 hores. L’endemà, dissabte 6 de setembre, serà el torn de Jordi Lanuza Duo amb Eli Pons a les 18:30 hores, Carles Carolina a les 19: 45 hores, The Booty Hunters a les 21 hores i Fuinha a les 22 hores. El diumenge 7 de setembre pujaran a l’escenari Artur Boguñà Quartet a les 18:30 hores, The Holi Sinners a les 19:45 hores, Derbi Junior a les 21 hores i Hiding in Trees a les 22 hores.

Espai Punxadiscos: DJs per a tots els gustos

Hi haurà propostes de música enllaunada per a tots els públics. El dissabte 6 de setembre punxarà el DJ Serra i el diumenge serà el torn de Mina Ritz. La música sonarà entre les 23 hores i les 2 de la matinada del dia següent.

Altres porpostes

El dijous 4 de setembre, a la plaça de l’Església, se celebrarà la Nit de Negres amb les actuacions d’Els Pipes a les 19:30 hores i Boys Damm a les 22:30 hores.

Al Teatre Ateneu, l’Orquestra Maravella actuarà el dissabte 6 de setembre a les 17:30 hores. A la plaça de la Vila, el mateix dissabte hi haurà una audició de sardanes a les 11:30 hores. Diumenge 7 de setembre, a les 22:30 h, serà el torn del grup Americanus. Dilluns 8 de setembre, la programació inclou les actuacions de Xeflis Band a les 19 h i Yo Suspendí EGB a les 21 hores.

La programació familiar també tindrà un paper destacat. Dissabte 6 de setembre, a les 12 hores, la plaça de la Creu acollirà Disco per Xics. L’endemà, diumenge 7 de setembre a la mateixa hora i lloc, hi actuarà Landry el Rumbero. Finalment, dilluns 8 de setembre, a les 12 hores, l’Institut Escola Pallerola acollirà El Carreró de les Bruixes.

La prèvia d'agost

La programació de la Festa Major comença amb la prèvia, que tindrà lloc el cap de setmana del 30 i 31 d’agost. El dissabte 30 d’agost, a les 12 del migdia, Can Ramis acollirà un espectacle musical infantil en anglès. Paral·lelament, durant tot el dia, de les 12 del matí fins a mitjanit, el Skatepark serà escenari de l’Underseny, una jornada de música amb diversos grups com Nuclear Tordera, En-Brut, Xautodeterminacióx, Azok, Apart, Puigdomènech, Sidekick, Fastloud, Bonestorm, Sintron i All This Defeat. El diumenge 31 d’agost, la plaça de l’Església rebrà a Mr. Dani & The Apolo Jumpers a partir de les 18 hores.