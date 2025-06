Detingut a Mollet per estafes bancàries i usurpació d'identitat

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Mollet del Vallès per delictes d'usurpació d'identitat i estafes. L'operatiu per enganxar els presumptes responsables s'ha dut a terme conjuntament amb la policia espanyola, que ha detingut tres persones més a Almeria que estaven relacionats amb els mateixos fets delictius.

Segons ha informat el cos de Mossos, els individus haurien dut a terme un total de 127 delictes d'estafa bancària. La banda es dedicava a retirar diners en efectiu a caixers automàtics de diferents punts de l'Estat amb documents d'identitat robats. La investigació va començar arran de la denúncia d’una entitat bancària, de diverses estafes perpetrades a partir de reintegraments en efectiu i transferències bancàries en múltiples sucursals d’arreu de l’estat.

Els agents van determinar que el modus operandi que feien servir consistia en aconseguir documents d’identitat robats amb els quals demanaven a les oficines bancàries extractes dels comptes corrents de les persones per qui es feien passar. D’aquesta manera podien saber el saldo que hi havia als comptes per desplaçar-se fins a una altra sucursal i efectuar reintegraments en efectiu.

Per aconseguir el seu objectiu, els membres de la banda es desfressaven amb perruques i complements per aconseguir assemblar-se físicament a les persones a les quals usurpaven la identitat. Segons fonts de Mossos, la banda hauria aconseguit més de 65.000 euros de benefici amb aquesta activitat il·legal.

L'operatiu ha confiscat diners en efectiu que s'haurien aconseguit amb les estafes i diversos telèfons mòbils que pertanyien als presumptes responsables. Entre les pertinences que s'han intervingut, també hi ha un perruquí negre i una trentena de documents d'identitat que havien estat sostrets, un dels quals va ser utilitzat pel detingut a Mollet del Vallès per identificar-se davant dels agents.

Les actuacions del grup criminal van ser a les quatre demarcacions catalanes, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, però també a altres indrets dels Països Catalans com València o Alacant. A la resta de l'Estat van actuar a Múrcia, Madrid, Granada, Segòvia, Burgos, Pamplona, Biscaia, Vitòria, Cantàbria, Burgos i Logronyo. Aquest fet va comportar la creació d’un Equip Conjunt d’Investigació entre agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de la RPMN juntament amb el Grupo 31 de la BPPJ de Barcelona i el Grupo de Delincuencia Itinerante de la BBPJ de Saragossa.

Segons la policia, els quatre detinguts ja comptaven amb antecedents policials i a l'home detingut a Mollet li constaven nou ordres judicials de detenció. El passat 9 de maig van passar a disposició judicial davant dels corresponents Jutjats d’Instrucció d’Almeria i Mollet del Vallès.