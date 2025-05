Granollers: dos anys més d'hegemonia socialista amb obres en marxa i reptes pendents

Alba Barnusell ha arribat a l’equador del seu primer mandat complet com a alcaldessa de Granollers. Just ara fa dos anys va revalidar la majoria absoluta del PSC a les eleccions municipals, obtenint 13 dels 25 regidors. Tot i perdre un regidor respecte al mandat anterior, Barnusell va aconseguir mantenir la força hegemònica del PSC a la capital del Vallès Oriental. ERC, liderada per Núria Maynou, es va consolidar com a primer partit a l’oposició amb 4 regidors, seguida de Junts (3), Granollers Primàries (2), PP (2) i VOX (1).

Barnusell va iniciar el mandat després que un any abans agafés el relleu de Josep Mayoral, històric alcalde durant 18 anys. Aquell primer any va servir d’impàs per revalidar la majoria absoluta. El nou govern va incorporar quatre cares noves i ha fet canvis rellevants en algunes regidories: Martí Pujadas va assumir la hisenda; Vanesa Jiménez, cultura; Francesc Arolas, recursos humans; i Isabel Llorente joventut. Tot plegat des de la sortida de Jordi Terrades per assumir responsabilitats a la Generalitat.

Projectes en marxa

D’aquests dos primer anys de mandat, l’Ajuntament en destaca que el 70% del Programa d’Acció Municipal està en marxa. Entre els grans projectes destaquen:

La remodelació de l’ avinguda Sant Esteve , amb voreres més amples, més arbres i carrils bici, s’acabarà a finals de 2025.

, amb voreres més amples, més arbres i carrils bici, s’acabarà a finals de 2025. La renaturalització del riu Congost, amb 900 metres lineals d’asfalt substituïts per terra drenant i 450 arbres plantats, crea una nova zona verda per passejar i fer esport, millorant la gestió de riuades.

del riu Congost, amb 900 metres lineals d’asfalt substituïts per terra drenant i 450 arbres plantats, crea una nova zona verda per passejar i fer esport, millorant la gestió de riuades. S’han posat a disposició de la Generalitat 8.000 m² de sòl per a uns 200 pisos de lloguer assequible , a més de promocions concretes com 17 pisos a la Font Verda i 57 al Lledoner.

, a més de promocions concretes com 17 pisos a la Font Verda i 57 al Lledoner. S’ha anunciat el projecte executiu per duplicar quiròfans a l’Hospital de Granollers.

a l’Hospital de Granollers. S’ha incrementat l’oferta de Formació Professional , especialment en l’àmbit sociosanitari, i s’ha creat un programa de beques per a l’equitat a l’escola.

, especialment en l’àmbit sociosanitari, i s’ha creat un programa de beques per a l’equitat a l’escola. Ja està en marxa la implementació del IV Pla d’Igualtat de Gènere.

Projectes pendents

El sempre esperat i anunciat cobriment de les vies de tren , entre la carretera de la Roca i la carretera de Cardedeu.

, entre la carretera de la Roca i la carretera de Cardedeu. L’accés al lloguer assequible segueix sent un repte, a l’espera que la Generalitat concreti la construcció dels nous pisos.

segueix sent un repte, a l’espera que la Generalitat concreti la construcció dels nous pisos. La manca de places públiques de residència per a gent gran és una reivindicació persistent. L’Ajuntament ha ofert solars i augmentat l’atenció domiciliària, però la solució definitiva depèn del Govern català.

Repetirà Barnusell?

Encara no hi ha confirmació oficial sobre si Alba Barnusell es presentarà a la reelecció el 2027. De moment, l’alcaldessa es mostra centrada en culminar el seu programa, evitant pronunciar-se sobre el futur electoral.