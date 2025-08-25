Perdonen un deute de 87.000 euros a un veí de Vilamajor incapacitat per un càncer

El jutjat mercantil número 9 de Barcelona ha perdonat un deute de 87.351,14 euros a un veí de Sant Antoni de Vilamajor que està incapacitat laboralment per culpa d'un càncer. Segons informa Bergadà Advocats, que ha portat el seu cas, el jutge ha exonerat l'home del pagament del passiu insatisfet en aplicar-li la Llei de la Segona Oportunitat, un mecanisme que permet renegociar els deutes en cas d'insolvència.
L'home tenia ingressos estables i havia sol·licitat préstecs i crèdits per reformar la seva llar i comprar-se un vehicle. Tanmateix, el 2016 va ser diagnosticat amb un càncer que el va portar a una incapacitat absoluta anys després. A la pràctica, això va reduir els seus ingressos i la situació es va tornar "insostenible".
Després del diagnòstic, l'home es va tractar i es va reincorporar a la feina que tenia com a cap de recursos humans en un hotel de Barcelona. El 2022, però, a conseqüència dels tractaments de quimioteràpia li van diagnosticar irregularitats de cardiopatia "severes". "Això va derivar en una incapacitat absoluta i una dràstica reducció dels seus ingressos", expliquen des del despatx d'advocats.
Segons relata l'advocada Marta Bergadà, la situació es va tornar "insostenible", ja que als tractaments mèdics no coberts per la Seguretat Social va haver de sumar-li el lloguer d'un habitatge adaptat i despeses bàsiques d'alimentació. Això, expliquen, superava amb escreix els seus ingressos. A més, les trucades dels bancs i les empreses de recobrament eren "constants".
En aquest context, l'home va informar-se de les opcions que tenia per solucionar la seva situació, que finalment s'ha resolt gràcies a l'aplicació del jutge de la Llei de Segona Oportunitat. "Una persona que ho ha perdut tot per motius de salut ara pot començar de nou sense la llosa d'un deute impagable", conclou Bergadà.