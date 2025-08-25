Troben una moto robada carregada amb marihuana a Sant Hilari

Aquest agost ha estat molt actiu per als agents de la Guàrdia Municipal de Sant Hilari Sacalm, que la setmana passada va aturar un vehicle conduït per un home sota els afectes de l'alcohol i, la primera quinzena del mes, va localitzar un home que havia desaparegut en una zona boscosa. La darrera actuació del cos local va ser el passat dijous 21, quan els agents van trobar una motocicleta robada en un carrer del poble.
Segons ha informat la Guàrdia Municipal, el vehicle havia estat sostret a Mataró, al Maresme, i havia patit algunes modificacions per dissimular-ne l'aparença. En concret, els lladres l'havien repintat de nou i n'havien manipulat el bombí. Durant la inspecció de la moto, els agents van localitzar dins del compartiment interior del seient un parell de bosses de marihuana. És possible, doncs, que el vehicle fos utilitzat per al transport de substàncies estupefaents.
Els municipals han obert una investigació conjunta amb la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, per mirar d'aclarir els fets i trobar els responsables del robatori. Aquesta no és l'única actuació a Sant Hilari vinculada a la tinença de drogues aquest mes, el passat 16 d'agost la policia va fer una intervenció en una plaça de la localitat on s'estava consumint cànnabis.
Els agents, amb la col·laboració dels Mossos, van identificar diverses persones i en van denunciar dues per tinença de drogues a la via pública. Segons es va informar des del cos, una d'elles va intentar fugir, però va ser retinguda pocs metres més enllà. "Agraïm sempre la col·laboració amb els Mossos, la feina conjunta és benefici per a la ciutadania", han expressat des de la Guàrdia Municipal.