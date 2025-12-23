Investiguen dos bars de Sant Hilari i identifiquen 29 persones

Un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Policia espanyola i Guàrdia Civil han identificat 29 persones en una inspecció a dos bars de Sant Hilari Sacalm. Els fets van passar el passat dijous 18 de desembre al vespre, en el marc d'un dispositiu policial per afrontar la multireincidència, anomenat Kanpai, que s'està desplegant arreu de Catalunya.
Els Mossos, que no han detallat els noms dels establiments, han explicat a NacióBaixMontseny que es tracta de dos bars situats en una plaça al centre de la vila. En la seva intervenció, els cossos policials van identificar 29 persones i van aixecar acta per diverses infraccions. En concret, es va denunciar una persona per tinença de substàncies estupefaents, una per arma blanca i una altra que duia estupefaents i arma blanca a la vegada.
Es té coneixement que la Policia espanyola va denunciar dues persones més i que la Guàrdia Civil va fer sis citacions a persones per irregularitats relacionades amb la llei d'estrangeria.
Infraccions en els establiments
D'altra banda, la policia administrativa dels Mossos també va detectar infraccions dels mateixos bars on es va intervenir. Segons informen els Mossos, un dels locals no disposava de documentació de l'establiment, tenia màquines escurabutxaques sense autoritzar, la sortida d'emergència bloquejada i el cablejat de l'establiment visible.
L'altre bar tampoc disposava de documentació del local i tenien un treballador, que estava treballant sense contracte, en teoria, a l'espera de què es tramités en el Departament d'Empresa i Treball.
L'anomenat pla Kanpai és un dispositiu basat en el desplegament simultani de Mossos, policies locals, Policia Nacional o fins i tot la portuària dissenyat per prevenir i combatre infraccions de persones reincidents i, sobretot, de robatoris menors a l'espai públic. El dispositiu vol ser dissuasiu per als delinqüents i, alhora, augmentar la presència dels cossos de seguretat als carrers.