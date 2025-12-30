Crema un contenidor a Vallgorguina a causa d'unes cendres mal apagades

L'Ajuntament de Vallgorguina ha informat aquest dilluns d'un incendi en una illa de contenidors d'un dels barris residencials de la localitat que s'ha produït durant aquestes jornades de festes de Nadal. La causa, presumptament, seria que algun dels usuaris hauria llençat cendres encara calentes a la brossa sense esperar que s'apaguessin les brases.
Aquesta casuística, sense que s'arribés a produir un incendi, ja s'ha detectat en altres pobles del Baix Montseny on hi ha moltes cases amb llar de foc. És el cas de l'Ajuntament de Montseny, que el passat novembre va denunciar un principi de foc per culpa d'un abocament de cendres calentes contenidors propers a Sant Bernat que els mateixos veïns van apagar amb garrafes d'aigua.
Davant d'aquests actes d'incivisme, l'Ajuntament de Vallgorguina ha recordat la importància de no abocar mai brases calentes als contenidors, encara que aparentment estiguin apagades. Des del consistori expliquen que cal deixar refredar completament les cendres (mínim 48–72 hores) i dipositar-les en un recipient metàl·lic abans de llençar-les. "Un petit gest pot evitar incendis, danys materials i situacions de risc per a veïns i serveis d’emergència", han expressat a través dels canals institucionals.
A diferència dels contenidors de Montseny, els de Vallgorguina funcionen amb una targeta d'obertura individualitzada per a cada llar, una circumstància que podria ajudar a establir responsabilitats per l'incendi d'aquesta setmana.