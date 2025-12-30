Sant Hilari estrena cos de Policia Local

La Guàrdia Municipal de Sant Hilari Sacalm ja és Policia Local des del darrer Ple de desembre, que va aprovar l'ascens de categoria per unanimitat. La Guàrdia Municipal de la vila de les 100 fonts destaca per la seva dedicació diària a la seguretat ciutadana i el treball coordinat amb els cossos de seguretat que, sovint, és notícia al nostre diari. Ara el cos local ja és oficialment la policia número 217 de Catalunya i això suposa una ampliació de competències i ha implicat una preparació més completa per als agents.
Segons ha informat l'Ajuntament, els darrers anys s’ha treballat per consolidar una plantilla capaç de cobrir el màxim de torns i la creació de la Policia Local "és un pas més per continuar reforçant la seguretat i la proximitat amb el veïnat". Per presentar el cos a la ciutadania, el pròxim 13 de gener, dia de Sant Hilari, a les 11 del matí la Sala Noble se celebrarà el Dia de la Policia Local amb una explicació de la seva tasca i una exposició dels objectius a curt i mitjà termini. A més, també s’entregaran reconeixements a agents del cos de Sant Hilari.
Un servei més complet
En el rang de Guàrdia Municipal les competències del cos eren més limitades i l’Ajuntament de Sant Hilari ja disposava de molts dels recursos necessaris per dur a terme l'ascens. El servei, per tant, era pràcticament assimilable al que correspon a un cos de policia local, tant pel que fa als recursos humans i materials com a la infraestructura operativa. En conseqüència, es va considerar necessari que els agents gaudissin de totes les potestats i funcions que atorga la legislació vigent amb l'objectiu d’esdevenir un cos de seguretat d’àmbit local plenament operatiu i coordinat amb el Cos de Mossos d’Esquadra.
La llei de policies locals, estableix que pot existir policia local en municipis amb més de deu mil habitants, però també en permet la creació en municipis de població inferior sempre que l’acordi la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i que la seva creació sigui autoritzada per la Consellera d’Interior, amb informe previ de la Comissió de Policia de Catalunya.
Segons ha informat l'Ajuntament, en el ple del 29 de gener de 2025, es va aprovar per unanimitat la creació del Cos de Policia Local de Sant Hilari Sacalm, així com la sol·licitud de l’autorització necessària a la Consellera d’Interior i Seguretat Pública. El 4 de febrer l’alcalde de Sant Hilari, Jordi Rotllant, va notificar aquest acord al Departament d’Interior i Seguretat Pública. Posteriorment, la Subdirecció General de Suport al Sistema de Seguretat en l’Àmbit Local de la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals va emetre un informe favorable que conclou que Sant Hilari compleix els requisits necessaris per a la creació del cos.
En el ple del 2 d’octubre de 2025, la Comissió de Policia de Catalunya va informar favorablement de la creació del Cos de Policia Local de Sant Hilari i el 9 d’octubre de 2025, la Consellera d’Interior i Seguretat Pública va signar la resolució per la qual autoritzava a l’Ajuntament de Sant Hilari la constitució del Cos de Policia Local.