Barnusell: "Ampliar el parc d’habitatge de lloguer assequible a Granollers és una prioritat"

Alba Barnusell ha recordat que l’Ajuntament ha posat a disposició de la Generalitat més de 8.000 metres quadrats de sol, on s'hi podran ubicar més de 200 pisos de lloguer a preu assequible: «Ampliar el parc d'habitatge és una prioritat de país i de ciutat. Ens vam comprometre a inici de mandat a ampliar-no en 200 pisos. Amb la implicació de la Generalitat, aquesta xifra la superarem segur», ha assegurat.

Pel que fa als projectes d’habitatge en marxa a Granollers, estan apunt de finalitzar les obres de 17 habitatges de lloguer assequible al Passeig de la Muntanya. Aquests es gestionen des de l’Ajuntament, però també s’està fent el seguiment de dos projectes més que seran possibles gràcies a al cessió de sol municipal: 57 pisos del Lledoner i 29 al carrer Rosselló, on s’hi ha començat a construir ja un edifici d’habitatge cooperatiu.

La consellera Paneque ha celebrat la bona acollida que la proposta de reserva de sol públic ha tingut entre els ajuntaments: «Des del Govern volem agrair a tots els ajuntaments, als privats i a totes les persones que han col·laborat en l’èxit d’aquesta primera convocatòria que permetrà la construcció de 21.289 habitatges assequibles per tot el territori”»

Paneque ha insistit en el fet que “garantir aquest dret és un repte crucial per al país i una prioritat del Govern de Catalunya”. En aquest sentit, ha recordat que l’habitatge és “un greu problema estructural que condiciona la vida de milers de famílies i persones i que repercuteix en el desenvolupament local i en la regeneració urbana dels municipis”. També ha destacat la importància de “retenir el talent jove”. Per aquest motiu, ha subratllat la reserva preveu que “es destinaran per a joves un mínim del 25% de tots els habitatges construïts en aquests solars”.

La consellera Paneque ha explicat que “els solars aportats seran part de la solució en els 226 municipis amb més població de Catalunya, on hi viuen gairebé sis milions i mig de persones” . En aquest sentit, ha detallat que “308 solars estan ubicats en àrees de demanda densa”. Paneque ha celebrat que el total dels 666 solars presentats “garanteixen la redistribució demogràfica” i ha remarcat que “en els municipis amb més densitat de població hi ha més solars disponibles”; així que “el creixement previst manté l’equilibri territorial”, ha reblat.