Prop de 800 alumnes del Baix Montseny tanquen el cicle el Fem Dansa a Cardedeu

Gairebé 800 alumnes de cicle mitjà de Primària d'escoles del Baix Montseny, entre ells 224 de Sant Celoni, han participat en la ballada de cloenda de la tercera edició del cicle "Fem Dansa". Aquesta iniciativa de dinamització i d'intercanvi entre els centres educatius de la comarca té la dansa tradicional com a fil conductor i l'objectiu de promoure la creativitat. L'acte de tancament ha tingut lloc el divendres passat a Cardedeu i ha comptat amb la participació de diversos municipis.

Enguany s'han treballat dues danses pròpies dels Balls de Gitanes de Cardedeu, adaptades especialment per a infants, i altres peces de dansa contemporània, creades per la companyia Factoria Mascaró que acompanya i dona suport artístic al projecte. De Sant Celoni hi ha participat l'Institut Escola Pallerola, l'Institut Escola La Tordera, l'Escola Cor de Maria, el col·legi La Salle, l'Escola Avet Roig i l'Escola Soler de Vilardell.

Es tracta d'una iniciativa artística i pedagògica que pretén apropar la dansa als infants per promoure la creativitat i la connexió amb la cultural local. La iniciativa segueix l’esperit divulgatiu del desaparegut pedagog i coreògraf Joan Serra i Vilamitjana, de Sant Esteve de Palautordera. Vilamitjana va destacar per la seva tasca per promocionar i donar a conèixer la dansa tradicional catalana. A més, va encapçalar la recuperació i l'actualització del Ball de Gitanes a diverses poblacions del Baix Montseny i el Vallès, especialment a Sant Esteve de Palautordera, Sant Celoni i La Garriga.

L'Ajuntament de Sant Celoni ha valorat molt positivament aquesta nova edició del cicle i ha destacat la cooperació i el suport entre els ajuntaments dels municipis participants. "Fem Dansa es consolida com un projecte col·laboratiu entre escoles, institucions i professionals de la dansa, amb la voluntat de fomentar l’educació artística, el treball en xarxa i la vivència de la cultura arrelada al territori", han expressat a través dels canals institucionals.