Art Otaku a Sant Celoni: Manga, Anime i col·leccionisme

Sant Celoni acollirà la cinquena edició de la iniciativa Art i Comerç que enguany pren forma amb la proposta Finestres Otaku Art. El programa d'activitats, del 23 de maig al 8 de juny, transformarà més de 30 aparadors del municipi en una mostra d’art Manga, Anime, atrezzo i objectes de col·leccionisme relacionats amb la cultura japonesa. Aquesta iniciativa està impulsada pels comerciants de Sant Celoni amb el suport de l’Ajuntament.

La proposta busca dinamitzar el comerç local i també visibilitzar l’obra i la trajectòria dels artistes que hi participen. Els aparadors es convertiran en petites galeries a la vista de tothom que formaran un itinerari artístic pels carrers de la ciutat. L’acte inaugural tindrà lloc el divendres 23 de maig a les 17 hores a la plaça de la Vila, amb una visita teatralitzada pels aparadors. La programació inclou també tallers de manualitats a Can Garlanda del 26 al 30 de maig, de 17 a 20 hores, centrats en l’univers Manga i Anime.

La festa de cloenda se celebrarà el diumenge 8 de juny amb una jornada plena d’activitats a la plaça de la Vila i altres espais del poble, de 9:30 a 14 hores. Entre les propostes destaquen tallers de pintura de figures d’estil anime, jocs de rol ambientats en sèries manga, creació de personatges i còmics manga, i dibuix digital amb iPad. La jornada també comptarà amb una mostra de dansa K-pop a càrrec de TOT DANSA, un photocall per als assistents disfressats, i la creació d’un mural homenatge a Son Goku a càrrec dels artistes Garci i Jaume Turón al Passeig dels Esports.

Com a novetat, es convoca el concurs Finestres Otaku Art amb premis per a tres categories d’edat, entre 6 i 12 anys, entre 13 i 18 anys i per a majors de 18 anys. La deliberació del jurat i el lliurament de premis es farà a les 13:45 hores a la mateixa plaça de la Vila. Amb aquesta edició, Sant Celoni proposa activitats que combinen la cultura, la creativitat i el comerç local, amb l'objectiu de convertir l’espai urbà en un espai de trobada pels aficionats a l'art japonès.