Festa Major d'estiu 2025 Sant Esteve de Palautordera: programació i concerts

Sant Esteve de Palautordera ja ho té tot a punt per a començar el mes d'agost amb una Festa Major d'estiu carregada de música i de participació ciutadana. A NacióBaixMontseny hem fet un recull de totes les propostes previstes per als dies de rauxa que inclouen activitats culturals, esportives i gastronòmiques per a tots els gustos.

La festivitat arrencarà amb força el divendres 1 d’agost amb una tarda farcida d’activitats. A les 19 hores, la Plaça de la Vila acollirà el Pregó Popular per la Llengua, un acte que reivindicarà l’ús i la defensa del català, amb la participació d’entitats i personalitats del poble. Tot seguit, la plaça de l’Església es transformarà en escenari de Woof, un espectacle de carrer del pallasso Pere Hosta que farà riure grans i petits amb el seu univers fidel i caní.

A les 20 hores, des de la plaça Santa Margarida, s’iniciarà el ja tradicional Bicicrucis, un recorregut gastronòmic sobre rodes que premiarà la millor disfressa, amb tapes a càrrec de diversos restaurants locals. La jornada continuarà amb el Sopar Popular a les 21 hores, també a la plaça de la Vila, organitzat pel FC Sant Esteve Montseny. La nit culminarà amb concerts a la plaça Joan Serra, on actuaran Amanda+Lavanda, Ypnosi, Fades i Thelee, a partir de les 23 hores, en una festa que s’allargarà fins a altes hores de la matinada.

Dissabte 2 d’agost continuarà la celebració amb activitats per a totes les edats. A les 10 hores, el pati de les Escoles Velles acollirà un taller de batucada obert a tothom, seguit de la inauguració, a les 11 hores, de l’exposició de treballs de la gent gran i, poc després, de les mostres Gegants del Montseny i Cromàtic, amb obres d’artistes locals.

A la tarda, la cercavila de gegants omplirà de festa els carrers i, al parc 1 d’octubre, els infants podran gaudir d’una xocolatada popular. A les 19:30 hores, la Cobla Nova del Vallès oferirà una ballada de sardanes a la plaça de la Vila, seguida d’un concert de cant polifònic a càrrec del Centre de Creació Can Bonamic i les veus del Summer Voice Festival. Al vespre, la carretera del Montseny es convertirà en un gran menjador a l’aire lliure amb Restaurants al Carrer. A partir de les 22 hores, la música tornarà a ser protagonista amb Rebound, Alidé Sans, Sabor de Gràcia i DJ Cocoloko a la plaça Joan Serra.

El diumenge 3 d’agost, l’activitat esportiva obrirà el dia amb el Torneig Multiesportiu al Complex Esportiu Júlia, adreçat a petits i grans, i amb inflables aquàtics per als infants. A les 12 hores, una Passejada en cadira de rodes organitzada per APEDIS i Tabom convidarà a la reflexió sobre l’accessibilitat, amb acompanyament musical.

A la tarda, les Escoles Velles acolliran el primer Torneig de Botifarra Juli Gómez, i a les 20:30 hores tindrà lloc una passejada guiada poètica per l'entorn de la Tordera que acabarà amb concert i sopar de carmanyola. La música tornarà a agafar el relleu a la plaça Joan Serra a les 19 hores amb l’Orquestra Selvatana, que també amenitzarà el Ball Tirat a les 23 hores. Les Barraques posaran punt final a una nit plena d’energia.

El dilluns 4 d’agost, últim dia de festa, els més petits gaudiran a les 18:30 hores de l’espectacle itinerant Pista si us plau! de la companyia Pentina el Gat, que recorrerà el centre del poble amb música i alegria. A les 20:30 hores, la plaça Joan Serra acollirà el tradicional Sopar de Carmanyola, i la Festa Major es tancarà amb el toc més mariner: les Havaneres amb Les Anxovetes a les 22 hores a la plaça de la Vila, acompanyades d’un got de rom cremat per a tothom.