Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 25, 26 i 27 de juliol de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.

1.- Sant Antoni de Vilamajor: Festa de Sant Julià d'Alfou

Divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de juliol de 2025. Tot el dia. La urbanització de Sant Julià d’Alfou, ubicada a Sant Antoni de Vilamajor, prepara un cap de setmana festiu amb activitats variades per a petits i grans. Organitzada per l’Entitat Urbanística de Conservació amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Festa Major inclourà propostes culturals, lúdiques i esportives per a tots els gustos. El programa complet de la festivitat es pot consultar a l'article Sant Julià d’Alfou celebra la Festa Major amb activitats per a tota la família del 25 al 27 de juliol.

2.- Arbúcies: Festa Major 2025

Divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de juliol de 2025. Tot el dia.

El dissabte 26 començarà amb una sessió d’anellament i cens d’ocells al Prat Rodó, de 9:30 hores a 13 hores. A les 10:30 hores, la plaça de la Vila s’omplirà d’escuma i música amb la Festa de l’Espuma, una activitat dedicada al públic infantil. A les 12 hores s’inaugurarà l’exposició Art x Arbúcies al Museu Etnològic del Montseny i a les 16 hores, la Llar de Jubilats acollirà el Campionat de Botifarra.

De 18:30 hores a 20:30 hores, la placeta de Ca la Rossa serà l’escenari del Correbars amb la Xaranga Damm-er, que acabarà amb un DJ a la Petanca. A les 19 hores, al Museu, Joan Mañé oferirà una xerrada sobre el maquetisme naval, una afició desconeguda i interessant que combina la destresa i la imaginació.

A les 23 hores tindrà lloc el Ball de Festa Major amb Band Gogh a Can Cassó. Les entrades es poden comprar de manera anticipada els dies 22, 23 i 24 de juliol a La Gabella, en el seu horari habitual. La llotja anticipada té un cost de sis euros i a la taquilla de deu euros. A la mitjanit tornaran concerts a les Barraques amb els grups Akelarre, Kintus i The Original DJ.

El diumenge 27, a partir de les 9 hores, se celebrarà el mercat setmanal. De 9 a 13 hores, es farà una exposició de labors a la plaça de la Vila a càrrec de l'associació de jubilats i pensionistes d'arbúcies. A les 9:30 hores hi haurà la plantada de gegants a la Fonda Ayats i a les 10 hores començarà una passejada per l'Itinerari Rusiñol des del Museu Etnològic del Montseny. Aquesta ruta ressegueix diversos espais que va freqüentar el pintor i escriptor modernista Santiago Rusiñol, que va fer diverses estades a la vila d’Arbúcies entre els anys 1927 i 1930.

A les 11:30 hores, començarà una cercavila pels carrers del centre, seguida a les 12 hores per un taller d’escacs gegants a la plaça. A les 12:30 hores, els infants podran gaudir d'un concert infantil amb el grup de Peluxes. A les 18 hores, es faran partides d'escacs simultànies amb Carles Vilà, jugador federat, per celebrar el primer aniversari de l’Associació del municipi. A la mateixa hora, tindrà lloc el bingo a Can Pons.

A les 19 hores del diumenge, concert de Festa Major amb l’Orquestra Montgrins, i a les 22:30 hores, se celebrarà el ball amb l'acompanyament musical de la mateixa orquestra. A la mitjanit, a les barraques, els concerts per al jovent seran a càrrec de la Banda Neon, un clàssic de les versions que ja s'ha convertit en habitual a Arbúcies, i DJ Anna Gisbert. El programa complet de la festivitat es pot consultar a l'article Festa Major d'Arbúcies 2025: programació i novetats.

3.- Riells i Viabrea: Festival Respira Cultura

Divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de juliol de 2025. Riells i Viabrea acollirà la segona edició del Festival Respira Cultura, una cita que omplirà el municipi de música, espectacles i activitats per a tots els públics. El festival, que tindrà lloc en un entorn natural privilegiat al cor del Montseny, ofereix una programació diversa que combina concerts, teatre i espectacles de carrer. Enguany, els grups cap de cartell són La Fúmiga i The Tyets, dos grups referents del panorama musical en català. El programa complet del festival es pot consultar a l'article The Tyets i la Fúmiga actuaran al Baix Montseny.

4.- Sant Hilari: ruta a peu a la Font del Pic

Dissabte 26 de juliol de 2025. A les 10 hores a Can Rovira. L'Oficina de Turisme Sant Hilari Sacalm organitza una ruta a peu per l'entorn natural de la vila de les 100 fonts. Es tracta d'un recorregut circular pensat per a famílies. Es visiten dues de les fonts més populars del poble, la Font del Pic i la Font Vella. Durant la ruta, els més petits podran emplenar el manual dels exploradors de les Guilleries.

5.- Breda: diada de Santa Anna

Dissabte 26 de juliol de 2025. Tindrà lloc una nova Diada de Santa Anna, que se celebrarà amb diversos actes organitzats per l’Ajuntament de Breda amb la col·laboració de la Colla Sardanista de Breda i la Parròquia de Santa Maria. La jornada començarà a les 7 del matí amb una missa. A les 19:30 hores davant l’ermita hi haurà sardanes amb la cobla L’Arbucienca. Durant la diada hi haurà servei de bar i entrepans. Es rifarà una coca de la brioixeria i pastisseria Ca l’Enric.

6.- Sant Celoni: torneig de vòlei

Diumenge 27 de 2025. De 8 a 19.30 hores. Sant Celoni acollirà un torneig de vòlei solidari al Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes. La recaptació del torneig serà íntegrament donada a l'associació GatCeloni, una agrupació de voluntaris sense ànim de lucre que es dedica a recollir i cuidar gats abandonats. Després, els busquen una nova llar amb una família que els adopti.