Festa Major d'Arbúcies 2025: programació i novetats

Arbúcies viurà una Festa Major plena d'activitats per a tots els públics del 24 al 28 de juliol. Enguany aquesta celebració arriba amb una programació que combina cultura, esport, música i tradicions. A NacióBaixMontseny oferim un recull de la programació sencera amb tots els horaris i activitats perquè no te'n perdis cap detall.

Programació

El dijous 24 de juliol la festa arrencarà amb una nit de cinema a la fresca a Can Cassó, on a les 21:30 hores es projectarà Gru 4, el meu dolent preferit, una activitat organitzada pel Ple Infantil. El divendres 26 començarà a les 8 del matí amb el torneig de petanca a la Llar de Jubilats. A la tarda, des de les 15 hores, tindrà lloc el sisè Torneig de Tennis Taula d’Arbúcies a Can Delfí. Paral·lelament, a les 16 hores, hi haurà actuacions festives a la Casa de Repòs Santa Creu i a les 18 hores, Can Cassó acollirà la XII Trobada de Corals de Casals de Gent Gran.

A continuació a les 19:30 hores, tindrà lloc l’acte inaugural de la Festa Major amb dansa, patinatge artístic i funky, seguit pel pregó a càrrec de Ràdio Arbúcies. A la mitjanit, al pati de l'Escola Doctor Carulla s'obrirà la Zona de Barraques, que acollirà un cicle de concerts durant tot el cap de setmana. El divendres serà el torn dels grups 80 Principales, Enfiestados i DJ Arzzett. El preu de l'abonament per gaudir del concert els tres dies és de set euros i el preu de l'entrada simple per un sol dia és de quatre euros. Segons ha informat el consistori, les portes s'obriran a les 11 de la nit i és obligatori presentar el DNI. Els menors hauran d'anar acompanyats d'un adult per poder-hi accedir o bé hauran de dur signat un certificat de responsabilitat dels seus tutors legals.

El dia 26 començarà amb una sessió d’anellament i cens d’ocells al Prat Rodó, de 9:30 hores a 13 hores. A les 10:30 hores, la plaça de la Vila s’omplirà d’escuma i música amb la Festa de l’Espuma, una activitat dedicada al públic infantil. A les 12 hores s’inaugurarà l’exposició Art x Arbúcies al Museu Etnològic del Montseny i a les 16 hores, la Llar de Jubilats acollirà el Campionat de Botifarra.

De 18:30 hores a 20:30 hores, la placeta de Ca la Rossa serà l’escenari del Correbars amb la Xaranga Damm-er, que acabarà amb un DJ a la Petanca. A les 19 hores, al Museu, Joan Mañé oferirà una xerrada sobre el maquetisme naval, una afició desconeguda i interessant que combina la destresa i la imaginació.

A les 23 hores tindrà lloc el Ball de Festa Major amb Band Gogh a Can Cassó. Les entrades es poden comprar de manera anticipada els dies 22, 23 i 24 de juliol a La Gabella, en el seu horari habitual. La llotja anticipada té un cost de sis euros i a la taquilla de deu euros. A la mitjanit tornaran concerts a les Barraques amb els grups Akelarre, Kintus i The Original DJ.

El diumenge 27, a partir de les 9 hores, se celebrarà el mercat setmanal. De 9 a 13 hores, es farà una exposició de labors a la plaça de la Vila a càrrec de l'associació de jubilats i pensionistes d'arbúcies. A les 9:30 hores hi haurà la plantada de gegants a la Fonda Ayats i a les 10 hores començarà una passejada per l'Itinerari Rusiñol des del Museu Etnològic del Montseny. Aquesta ruta ressegueix diversos espais que va freqüentar el pintor i escriptor modernista Santiago Rusiñol, que va fer diverses estades a la vila d’Arbúcies entre els anys 1927 i 1930.

A les 11:30 hores, començarà una cercavila pels carrers del centre, seguida a les 12 hores per un taller d’escacs gegants a la plaça. A les 12:30 hores, els infants podran gaudir d'un concert infantil amb el grup de Peluxes. A les 18 hores, es faran partides d'escacs simultànies amb Carles Vilà, jugador federat, per celebrar el primer aniversari de l’Associació del municipi. A la mateixa hora, tindrà lloc el bingo a Can Pons.

A les 19 hores del diumenge, concert de Festa Major amb l’Orquestra Montgrins, i a les 22:30 hores, se celebrarà el ball amb l'acompanyament musical de la mateixa orquestra. A la mitjanit, a les barraques, els concerts per al jovent seran a càrrec de la Banda Neon, un clàssic de les versions que ja s'ha convertit en habitual a Arbúcies, i DJ Anna Gisbert.

El dilluns 28 de juliol, a partir de les 10:30 hores, es farà la festa aquàtica a les piscines municipals. A les 18 hores, hi haurà tornaboda i audició de sardanes amb la Cobla L’Arbucienca al Prat Rodó. A les 22 hores, la comèdia La niña bonita, de l'humorista osonenc Peyu, posarà punt final als actes a Can Cassó.

L'Ajuntament ha informat, a més, que durant tota la Festa Major, el Museu Etnològic del Montseny oferirà portes obertes, també el dilluns al matí. Les entrades anticipades per a concerts i espectacles estan disponibles a www.sensecues.cat i a La Gabella.