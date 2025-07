L'accident aeri del Montseny fa 55 anys: Arbúcies celebra un acte d'homenatge

Aquest 2025 ja fa 55 anys de l'accident aeri més important ocorregut mai a Catalunya, que va tenir lloc al Montseny el juliol de 1970. Un avió Comet 4 de la companyia Dan-Air, provinent de l'aeroport de Manchester i amb destí final a l'aeroport del Prat de Barcelona, es va estavellar contra el cim de Les Agudes. L’Ajuntament d’Arbúcies, per commemorar aquesta data, ha fet aquest dijous 3 de juliol un acte d'homenatge a l’espai del record prop de la tomba on reposen les víctimes britàniques, al cementiri municipal.

L’acte ha estat conduït pel primer tinent d’alcalde, Àngel Cabrero, i hi han assistit el cònsol general britànic a Catalunya, Lloyd Milen, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, regidors del consistori i membres destacats dels cossos de seguretat i emergències que van intervenir fa mig segle: els Bombers d’Arbúcies, la Policia Local i Protecció Civil. També hi han participat familiars britànics de les víctimes de l'accident.

La història de l'accident

El vol de la companyia Dan-Air va partir de l'aeroport de Manchester a les 16:08 del 3 de juliol de 1970 i, a causa d'alguns retards a la zona de París, l'aparell es va haver de desviar de la ruta prevista. Tot i això, a les 17:53 hores el pilot va contactar amb el centre de control regional de Barcelona, i poc després ja s'apropava a la ciutat catalana i començava les maniobres de descens.

Mentre l'aparell feia un gir cap a l'esquerra per situar-se als 140 graus, la tripulació va informar erròniament que estaven sobrepassant la balisa no direccional de Sabadell. El controlador, que no es va adonar de l'error a causa d'un altre avió que sobrevolava la zona, va autoritzar el pilot a continuar el descens fins als 2.800 peus. Als volts de les 18 hores l'aparell, quan volava a uns 1.150 metres, es va estavellar contra els faigs del cim de les Agudes, que aquella tarda, es trobava molt ennuvolat.

Els primers desplaçats al lloc dels fets van comprovar que no hi havia cap supervivent i amb una retroexcavadora es va obrir una carretera fins al lloc dels fets. D'aquesta manera, es va poder retirar la ferralla i les restes mortals, que es trobaven disperses per la zona i greument afectades per l'impacte del vol. Arbúcies, per la seva grandària i proximitat amb el lloc del sinistre, va ser el centre de l'operació d'emergència, en la qual van participar molts arbuciencs, i també un punt de suport i solidaritat amb les famílies.

Un acte de solidaritat

L’acte ha comptat amb diversos discursos institucionals i ha culminat amb una ofrena floral conjunta al monument de record. Han dipositat flors a la tomba de les víctimes britàniques el cònsol britànic, l’alcalde i regidors de l’Ajuntament, membres dels Bombers, Policia Local i Protecció Civil, i alguns dels familiars britànics presents. La commemoració ha inclòs una actuació musical d’homenatge a càrrec de la violinista Anna Valls, que ha interpretat peces emotives en directe.

L’Ajuntament d’Arbúcies a través dels canals institucionals ha manifestat el seu compromís amb el record de les víctimes. "Volem expressar respecte i record etern a les víctimes d’aquell accident, així com expressar el seu agraïment a tots els cossos que van respondre amb valentia i professionalitat fa 55 anys", han comunicat.

En aquest sentit, el tinent d'alcalde Àngel Cabrero ha recordat que l'homenatge s'ha convertit en una data destacada del calendari arbucienc. "No volem que aquest fet tràgic quedi en l’oblit. Com a municipi, tenim el deure moral de preservar la memòria de les víctimes i de mantenir viu el record d’un episodi que va marcar el Montseny i el nostre entorn per sempre”, ha declarat.

Una imatge de l'homenatge a les víctimes de l'accident d'avió a Arbúcies.

Ajuntament d'Arbúcies

Pere Garriga, Medalla de l'Imperi Britànic

Aquesta commemoració arriba després que al mes d’abril l’ambaixada britànica comuniqués a l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, que el rei Carles III ha decidit condecorar-lo amb la Medalla de l’Imperi Britànic (BEM). La distinció vol reconèixer la tasca de conservació i preservació de la memòria històrica de les 112 víctimes angleses que van morir a l'accident aeri.

Després de saber que l'ambaixada britànica li donava aquesta distinció, Garriga va assegurar que no és només un reconeixement personal sinó un homenatge a tot el poble. "Arbúcies ha estat, durant més de cinquanta anys, testimoni i part activa de la història d'aquella tràgica jornada", ha afirmat.

L'alcalde d'Arbúcies va subratllar que, d'ençà que va accedir al càrrec, ha fet tot el possible per a "millorar la qualitat de vida" dels ciutadans i també per mantenir viva la memòria de les víctimes i "estrènyer els llaços amb les seves famílies". Garriga va declarar que el compromís continua viu i que es treballarà sempre "amb el mateix esperit de respecte, memòria i humanitat".