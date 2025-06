La música clàssica torna a Arbúcies amb el Villa Margarita Music Fest

El Villa Margarita Music Fest torna a Arbúcies del 16 al 20 de juliol de 2025. Es tracta d'un festival de música clàssica a que celebra el seu cinquè aniversari i que s'ha consolidat com una cita singular dins del panorama musical català. El festival se celebra en un entorn natural privilegiat, a prop del Montseny, i té com a objectiu apropar la música d’artistes emergents a un públic divers, en un espai íntim i acollidor, la casa Villa Margarita.

El festival vol oferir una experiència musical de gran qualitat en un ambient especial i proper que fomenti el contacte directe entre intèrprets i espectadors. Els artistes convidats són joves músics formats en grans universitats europees i que es distingeixen per les seves qualitats artístiques i comunicatives. Cada dia s’hi programen almenys dos concerts, amb la participació d’artistes tant locals com internacionals.

El 17 de juliol, a les 18 hores, està previst un concert amb Joan Furió Navarro i Lali Vivas, intèrprets que formen un duo de guitarra i piano des del 1999 i que presentaran l’obra “Tramas Hilvanadas” de C. Puértolas. El mateix dia, a les 19:30 hores, Anna Martí i Pau Vendrell interpretaran obres de Toldrà, els sis sonets del primer quadern, i la Sonata núm. 4 en mi menor de Ysaÿe.

El 18 de juliol, a les 18 hores, serà el torn de la pianista londinenca Aimee Taranni, amb un programa que inclou la Sonata en sol major de Schubert, així com peces de Chopin, com el Nocturn en si major i la Polonesa-fantasia en la bemoll major. Taranni, formada a la Guildhall School of Music and Drama, és una intèrpret que defensa el paper terapèutic i comunicatiu de la música.

El 19 de juliol, a les 18 hores, actuarà el violoncel·lista Pau Codina, que interpretarà dues suites de Bach i una obra de Gaspar Cassadó. Nascut a Barcelona i amb una formació que inclou centres de referència com la Yehudi Menuhin School i la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Codina és una de les veus destacades de la nova generació d’intèrprets catalans. Més tard, a les 19:30 hores, tindrà lloc un concert amb Ramon i Alan Branch, amb obres de Telemann, Ian Morgan Williams, Vaughan Williams, Liszt i Arban. A la mateixa sessió, de 19:30 a 20:30 hores, participarà el Quartet Calders, format l’estiu del 2018 a Sabadell i integrat per Zabdiel Hernández, Erola Masqué, Alex Rodríguez i Miquel Felip. El grup presentarà un programa amb quartets de Haydn i Xostakóvitx.

El festival es clourà el 20 de juliol, a les 19 hores, amb un concert final al Passeig de la Riera d’Arbúcies, dins el cicle Notes d’Aigua. Aquesta actuació, d’una durada aproximada de noranta minuts, comptarà amb la participació de tots els solistes i agrupacions del festival, amb interpretacions d’uns deu minuts cadascuna.