Carles III condecora un alcalde del Baix Montseny amb la Medalla de l'Imperi Britànic

El rei del Regne Unit, Carles III, ha condecorat l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, amb la Medalla de l'Imperi Britànic per conservar i preservar la memòria de les 112 víctimes angleses que van perdre la vida a l'accident aeri del 1970 al Montseny. Després de saber que l'ambaixada britànica li donava aquesta distinció, Garriga ha assegurat que no és només un reconeixement personal sinó un homenatge a tot el poble. "Arbúcies ha estat, durant més de cinquanta anys, testimoni i part activa de la història d'aquella tràgica jornada", ha afirmat. En aquest accident un vol es va estavellar contra el cim de les Agudes, i ha estat el sinistre aeri més important de la història de Catalunya.

L'alcalde d'Arbúcies subratlla que, d'ençà que va accedir al càrrec, ha fet tot el possible per a "millorar la qualitat de vida" dels ciutadans i també per mantenir viva la memòria de les víctimes i "estrènyer els llaços amb les seves famílies". Garriga ha declarat que el compromís segueix viu i que es continuarà treballant "amb el mateix esperit de respecte, memòria i humanitat".

Per la seva banda, l'ambaixador britànic Alex Ellis, ha agraït la "dedicació excepcional" de l'alcalde a l'hora de commemorar els ciutadans britànics que van perdre la vida. "Em complau que els seus esforços per garantir que les víctimes siguin recordades amb dignitat i respecte es reconeguin amb la Medalla de l'Imperi Britànic", ha destacat Ellis.

L'accident aeri més important de Catalunya

L'accident aeri va passar el 3 de juliol de 1970, quan un avió Comet 4 de la companyia Dan-Air es va estavellar contra el cim de les Agudes del massís del Montseny. L'avió havia sortit de l'aeroport de Manchester i tenia com a destí l'aeroport del Prat de Barcelona. Es tracta de l'accident aeri més important que ha passat mai a Catalunya i el vuitè més greu en nombre de víctimes de l'estat espanyol.

El vol va partir de l'aeroport de Manchester a les 16.08 del 3 de juliol de 1970 i, a causa d'alguns retards a la zona de París, l'aparell es va haver de desviar de la ruta prevista. Tot i això, a les 17:53 el pilot ja va contactar amb el centre de control regional de Barcelona, i poc després ja s'apropava a la ciutat catalana i començava les maniobres de descens.

Mentre l'aparell feia un gir cap a l'esquerra per situar-se als 140 graus, la tripulació va informar erròniament que estaven sobrepassant la balisa no direccional de Sabadell. El controlador, que no es va adonar de l'error a causa d'una confusió, va autoritzar el pilot a continuar el descens fins als 2.800 peus. Als volts de les 18 hores l'aparell, quan volava a uns 1.150 metres, es va estavellar contra els faigs del cim de les Agudes, que aquella tarda, es trobava molt ennuvolat.