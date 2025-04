Aquest és el municipi més independentista del Baix Montseny

El passat Sant Jordi, les entitats i partits independentistes van fer una demostració de força en defensa del català als carrers de Barcelona. Malgrat el mal moment que viu el moviment a Catalunya, amb la pèrdua de la majoria al Parlament, aquest 23 d'abril, s'han vist escenes d'unitat per un cavall de batalla compartit, la llengua. El Baix Montseny, tot i la davallada independentista, continua sent comarca amb una àmplia majoria a favor de la independència, així ho avalen els resultats de les eleccions catalanes.

Tots els municipis van obtenir un percentatge de vot independentista superior al 50%, sumant els quatre partits favorables a la secessió, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP i Aliança Catalana. El candidat més votat a la comarca va ser Carles Puigdemont, que va encapçalar els resultats de tots els municipis excepte a Llinars del Vallès, on va ser segona força, frec a frec amb el partit dels socialistes. A NacióBaixMontseny hem examinat els darrers resultats electorals per esbrinar quins són els municipis més independentistes de Baix Montseny i també aquells que hi són menys favorables.

El rànquing de municipis més independentistes l'encapçala Fogars de Montclús, situat en el vessant sud del massís del Montseny, i amb una població de 502 habitants. En els últims comicis els partits independentistes va tenir el suport del 80,23% dels votants. A poca distància, el segueix Sant Esteve de Palautordera, amb un 77,72% dels vots i a continuació Sant Hilari (74,77%) i Arbúcies (74, 36%). Aquests dos municipis també van ser els que van viure un increment més pronunciat del votant independentista d'ultradreta amb un percentatge de vot que va superar el 13% i que va situar Aliança Catalana per davant d'Esquerra Republicana i la CUP en els resultats municipals de les eleccions de 2024.

Els tres municipis menys independentistes del Baix Montseny són Llinars del Vallès, on els partits independentistes van tenir el 50,44% dels vots, seguit de Sant Pere de Vilamajor (54,8%) i Sant Celoni (55,6%). L'ampli suport a la independència al Baix Montseny, tant ara, com en els anys del procés, ha fet que alguns ajuntaments governats pel PSC, com el de Sant Celoni, s'hagin vist obligats a mantenir les estelades de l'espai públic i que la ciutat continuï formant part de l’Associació de Municipis per la Independència. De fet, aquests van ser dos requisits de l'acord de govern que va posar l'Alternativa per Sant Celoni per fer alcalde Eduard Vallhonesta, el candidat socialista.

La majoria dels municipis del Baix Montseny tenen un consens ampli al ple municipal per tenir símbols independentistes al carrer. No obstant això, molts pobles i ciutats de la comarca pateixen la persecució i el vandalisme de grups espanyolistes, que es dediquen a sabotejar banderes i cartells. És el cas de l'estelada situada a l'entrada de Riells i Viabrea, que ha estat arrancada diverses vegades, o la que hi ha al Parc de la Mitja Rotonda de Breda, que han arrancat recentment.

A Sant Celoni, per evitar aquests sabotatges, es va optar per instal·lar una estelada metàl·lica a Porta de Ponent d'acord amb la moció que van presentar L'Alternativa, Junts, i ERC l'abril de 2024. La nova bandera, feta de xapa d'acer corten va commemorar el desè aniversari de la primera que es va penjar i va ser una donació feta per les entitats Assemblea Base Sant Celoni, l'Assemblea Nacional Catalana, el Consell Local de la República de Sant Celoni i la Batllòria i Òmnium Cultural del Baix Montseny.