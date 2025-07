Sant Julià d’Alfou celebra la Festa Major amb activitats per a tota la família del 25 al 27 de juliol

La urbanització de Sant Julià d’Alfou, ubicada a Sant Antoni de Vilamajor, prepara un cap de setmana festiu amb activitats variades per a petits i grans. Organitzada per l’Entitat Urbanística de Conservació amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Festa Major tindrà lloc del 25 al 27 de juliol i inclourà propostes culturals, lúdiques i esportives.

El divendres 25 començarà a les 20.30 hores amb el tradicional sopar a la fresca a L’Era de Sant Julià d’Alfou. A les 22 hores, un espectacle de cabaret de circ oferirà màgia, humor i habilitats circenses. A les 23 hores, el grup Planet Surf portarà música en directe a la plaça, i la nit acabarà amb una sessió de DJ 200 fins a les 3 de la matinada.

Dissabte 26, de 17 a 20 hores, el camp de futbol acollirà activitats aquàtiques i lúdiques per a totes les edats, com boles humanes, inflables, túnel Splash i altres jocs. Es recomana portar tovallola i roba de recanvi. La nit continuarà amb el concert de l’Orquestra Pentagrama a les 23 hores, i DJ 200 tancarà la jornada fins a les 3 de la matinada.

El diumenge 27 serà un dia pensat per a la família: a les 17 hores, berenar infantil a l’antiga oficina; de 17:30 a 18:30 hores, espectacle de titelles El Pirata Marranot i el show ¾ de 15 al parc natural; a les 18:30 hores, canó d’escuma al pàrquing de l’antiga oficina i gimcana automobilística amb música en directe de Steel Groove – The Music Truck al camp de futbol, amb inscripcions el mateix dia. La festa finalitzarà amb una cantada d’havaneres amb Mar Endins a la plaça a les 22 hores, acompanyada de rom cremat, i la carretillada final a càrrec de Bocs i Diables a la mitjanit.

Per als qui vulguin, és possible reservar un pack de coca i cava per al dissabte per 25 euros trucant a la Rectoria al 938 712 746.

Aquesta festa major és una oportunitat per gaudir de la vida comunitària i compartir moments de cultura i diversió en un entorn acollidor i festiu.