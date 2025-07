Sant Celoni planeja millorar els recursos tecnològics

Sant Celoni ja disposa d'un estudi de la Diputació de Barcelona per ajudar l'Ajuntament a planificar i gestionar eficientment els seus recursos tecnològics. A l’estudi s’analitza la situació actual de la xarxa local de cada una de les seus municipals, de l’equipament de xarxa i del centre de processament de dades.

Segons ha informat la Diputació, l’estudi ha permès detectar una llista de deficiències i definir un conjunt de propostes per millorar i renovar la xarxa i l'equipament. També ha definit el pressupost que tindrien les mesures per dur-la a terme. El projecte compta amb document amb recomanacions de caràcter administratiu i tècnic que l’Ajuntament podrà fer servir per a redactar les clàusules tècniques en una futura licitació.

Aquest treball s’ha fet amb el recurs “Governança de les TIC”, que els ajuntaments poden sol·licitar a través del Catàleg de serveis. Aquesta eina ofereix assistència tècnica per a la governança de les tecnologies de la informació i la comunicació als ajuntaments de fins a 50.000 habitants, amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència interna.

El suport pot concretar-se en quatre línies d’actuació: la diagnosi i inventari dels recursos TIC, l'elaboració de plans directors i la diagnosi per a la renovació de la infraestructura de xarxa d’àrea local. També es pot fer servir per definir projectes orientats a l’elaboració de plecs de clàusules tècniques. Aquesta acció de la Diputació de Barcelona té l'objectiu de promoure un desenvolupament sostenible dels municipis que la conformen.