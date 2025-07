Alerten d'una planta tòxica invasora al Montseny

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) ha alertat aquest estiu de l'expansió d'una planta invasora a Catalunya que afecta també la zona del Montseny. Es tracta dels senecis, de la mateixa família que les margarides, i estan molt esteses per la península Ibèrica. Molts d’aquests senecis són autòctons, però alguns d'ells són espècies introduïdes recentment pels humans i que s’han convertit en espècies invasores.

Aquest és el cas del seneci del Cap, Senecio inaequidens, una planta tòxica originària de Sud-àfrica, de la regió del Cap, que es va introduir accidentalment a Catalunya amb el comerç de llana i de bestiar. "Des d’inicis dels anys 90 s’ha estat expandint per les lleres i planes al·luvials del riu Llobregat i el riu Besòs fins a arribar a diversos espais naturals com el Montseny o el Montnegre-Corredor", explica Joan Pino, director del CREAF i coordinador de la iniciativa de seguiment d’espècies exòtiques i invasores de Catalunya EXOCAT.

Aquesta planta es pot distingir per les seves flors grogues i una alçada que pot arribar fins a 70 centímetres d'altura, tot i que habitualment és més baixa. Les tiges són estriades amb pèls escampats i les fulles es troben en disposició alterna al seu voltant. És normal que aquesta planta presenti unes arrels profundes i es trobi en herbassars, també prolifera a la vora de camins o en pasturatges secundaris que pot colonitzar ràpidament gràcies a la seva capacitat de regeneració i dispersió.

Un doble risc per al territori

Aquesta espècie ocasiona efectes ecològics i sanitaris significatius. Té propietats alelopàtiques, és a dir, allibera substàncies químiques que inhibeixen la germinació o debiliten les espècies vegetals natives, de manera que redueixen la biodiversitat local. A més, conté alts nivells d’alcaloides tòxics que la fan perillosa per al consum humà, per al bestiar i per als invertebrats. Aquesta toxicitat disminueix el valor de les pastures i pot provocar problemes de salut si no es gestiona adequadament.