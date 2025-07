Tanca la pista del poliesportiu de Breda per obres de renovació

Breda ha començat les obres per renovar el paviment de la pista del Poliesportiu Municipal, així ho ha comunicat l'Ajuntament de la vila aquest dilluns 21 de juliol. Els treballs consistiran en l’aixecament del paviment de terratzo existent per substituir-lo per un de nou, també de terratzo, ja que és el material més adient per als usos més habituals de l’equipament. L’actuació afecta tant la superfície de joc la pista com la superfície exterior que l'envolta. També es renovarà a la unió entre el túnel de vestidors i la pista, actualment pavimentat amb formigó.

On es faran les activitats habituals del poliesportiu?

L'Ajuntament de Breda ha comunicat que els treballs tindran una durada estimada de dos mesos durant els quals la pista romandrà tancada. Les activitats que s'hi duen a terme, principalment patinatge artístic i l’hoquei sobre patins, seran reubicades en altres centres esportius de la comarca. Segons ha pogut saber NacióBaixMontseny, els entrenaments i competicions d'aquests esports es faran en equipaments d'Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu i Massanes. "Hem parlat amb els diversos ajuntaments perquè ens deixin les seves pistes i els equips pugui desenvolupar les seves activitats amb normalitat", ha expressat Andreu Pujol, regidor de l'Ajuntament.

Com serà la nova pista?

La nova pista utilitzarà la solera de formigó actual i es muntarà sobre una base de morter. El rejuntament de les rajoles farà amb beurada de ciment i un morter amb un additiu que en millorarà el comportament davant la deformació n'allargarà vida útil. En total les obres afecten una superfície de 1.055 metres quadrats. En el disseny de la nova pista s’ha tingut en compte la possibilitat d’utilitzar-la per a altres finalitats a banda dels usos esportius, com poden ser activitats de lleure.

Aquesta actuació, segons ha comunicat l'Ajuntament, respon a la necessitat de renovació del ferm de la pista, que actualment es troba molt desgastat i amb petites esquerdes i fissures. Això afecta especialment els esports amb patins com el patinatge artístic i l’hoquei. L’antiguitat de la pista també és un factor que explica el seu desgast, ja que el paviment és l’original de la construcció de la pista l’any 1990. Fins a l’inici de la construcció de l’estructura del Poliesportiu Municipal, l’any 1997, va romandre a l’aire lliure.

La renovació del paviment del Poliesportiu Municipal tindrà un cost de 94.662,72 euros. D’aquests diners, 39.801,08 euros, provenen d’una subvenció de la Diputació de Girona, la quantitat restant serà assumida per l’Ajuntament de Breda.