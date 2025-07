Anuncien un tall elèctric a quatre barris de Sant Celoni

L'Ajuntament de Sant Celoni ha anunciat un tall de subministrament elèctric el pròxim dimecres 9 de juliol de 2025 a quatre zones de la ciutat. Els barris afectats són Can Ponet, Can Toni, el barri del Montnegre i el barri Fuirosos. La parada elèctrica durarà entre les 8:30 del matí i les 16:30 de la tarda, quan està previst que el servei recuperi la normalitat.

S'ha fet públic el comunicat de la companyia de distribució, E-distribución, a través dels canals institucionals i s'ha explicat que el tall es fa per poder dur a terme unes obres de manteniment i millora de la xarxa de distribució. L'objectiu, ha detallat la companyia, és "incrementar la qualitat del servei elèctric" als barris afectats. "És per això que ens veiem obligats a interrompre temporalment el servei", han expressat.

En concret, segons el comunicat de l'empresa, el tall afectarà els àmbits de Can Ponet, Can Toni, Can Ginesta, Can Casas, Can Ginesta, Can Preses, Can Riera, Can Torras i Can Vidrier.