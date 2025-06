The Tyets i la Fúmiga actuaran al Baix Montseny

Riells i Viabrea acollirà els dies 25, 26 i 27 de juliol la segona edició del Festival Respira Cultura, una cita que omplirà el municipi de música, espectacles i activitats per a tots els públics. El festival, que tindrà lloc en un entorn natural privilegiat al cor del Montseny, ofereix una programació diversa que combina concerts, teatre i espectacles de carrer. Enguany, els grups cap de cartell són La Fúmiga i The Tyets, dos grups referents del panorama musical en català.

La programació començarà el divendres 25 de juliol amb el correbars amb la xaranga Xarangín, una proposta itinerant plena de música i festa que recorrerà els carrers del poble. Al vespre, tindrà lloc el concert gratuït de Cat Rock, una banda de versions en català pensada per fer ballar a petits i grans.

La Fúmiga i The Tyets

El dissabte 26 serà el plat fort del festival amb les actuacions de La Fúmiga, banda valenciana i The Tyets, que ha estat un grup revelació els darrers anys a Catalunya. La Fúmiga, originari d’Alzira, fusiona instruments de vent i percussió amb ritmes festius i d'essència mediterrània.

Pel que fa als The Tyets, el duet de Mataró, ha revolucionat el panorama musical amb el seu “trapetón” en català, que ha assolit el milió d’oients mensuals a Spotify. Un dels seus grans èxits ha estat la cançó Coti x Coti, que va fusionar el ritme tradicional de la sardana amb uns ritmes que oscil·len entre el pop i el reggaeton.

Les entrades ja estan a la venda a través del portal entrapolis.com. Segons ha informat l'Ajuntament, les 600 primeres entrades pels concerts de la Fúmiga i The Tyets, tenen un preu especial de 15 euros.

Altres activitats culturals

També durant la tarda del dissabte 26 es podrà gaudir de la presentació del llibre Udols a càrrec de Jose Ventura Codina. L'endemà, dia 27, el festival continuarà amb l’obra de teatre La ratera d’Agatha Christie, a càrrec de Monts Cabrera Teatre, i es tancarà amb una cercavila infantil i familiar que comptarà amb els espectacles de circ de carrer Circalia i Circus Show.

La regidora de Cultura, Maria Dolors González, a l'acte de presentació del festival ha valorat molt positivament la iniciativa i ha remarcat el seu caràcter popular. “El Festival Respira Cultura és una aposta clara per portar propostes de qualitat i per a tots els públics al nostre poble, i consolidar Riells i Viabrea com a referent cultural a la comarca durant l’estiu”, ha declarat.

El tècnic de cultura, Albert Ordi, ha remarcat que es tracta d'una oportunitat única per gaudir de la música i les arts i que s'ha fet tenint en compte tothom.“La programació d’enguany és molt completa i pensada perquè tothom hi trobi el seu espai”, ha assegurat Ordi.