Pares i mares d'alumnes de l'Escola El Bruc de Riells i Viabrea han denunciat un presumpte cas de pederàstia per part d'un monitor en unes colònies on participaven infants de la vila. Segons ha informat l'Ajuntament de Riells, la casa de colònies on haurien tingut lloc els fets era a la demarcació de Barcelona.

L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha reiterat que el presumpte autor dels fets és un monitor que treballava a la casa de colònies i que no formava part del personal ni el professorat de l’Escola El Bruc. Segons ha comunicat el consistori, les famílies afectades i l’Ajuntament es van assabentar el passat dilluns 2 de juny d’aquests fets. En conseqüència, alguns pares i mares ja han interposat la denúncia corresponent als Mossos d’Esquadra.



La tarda d'aquest dimarts 3 de juny, el consistori ha informat que ha tingut lloc una reunió "per tal d’esclarir els fets". En aquesta trobada hi han participat la direcció de l’Escola El Bruc, els responsables de la casa de colònies on van anar els alumnes de l'escola, un inspector d’ensenyament i diversos regidors de l’ajuntament de Riells i Viabrea.



L’Ajuntament del municipi, a través dels canals institucionals, ha expressat tot el seu suport a les famílies afectades i es posa a la seva disposició per acompanyar-les en tot el procés. "Demanem a la ciutadania que tingui confiança amb les autoritats competents que s’han fet càrrec de la investigació", han comunicat.

De moment, no s'ha fet públic el nom de la casa de colònies. A NacióBaixMontseny estarem pendents del cas per aportar-ne més detalls quan se'n tingui coneixement.