Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 1, 2 i 3 d'agost de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.

1.- Riells i Viabrea: Festa Major 2025

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 d'agost de 2025. Tot el dia. Arriba la Festa Major de Riells i Viabrea amb un programa per a tots els gustos. El divendres 1 d’agost, l’activitat es traslladarà a l’espai del pavelló municipal. A les 19:45 hores, l’Orquestra Nova Blanes oferirà un concert obert a tothom, que donarà pas a un sopar popular a les 21:30 hores, organitzat pel Club Recreatiu Jove de Riells i Viabrea. Tot seguit, es podrà gaudir d’un ball de sardanes també a càrrec de Nova Blanes, i del pregó oficial de Festa Major, a càrrec de la Colla de Diables Les Vírboles.

La nit continuarà a partir de les 23 hores amb un ball de Festa Major a l’esplanada del pavelló i una sessió amb DJ Ramon a la Plaça de la Vila, que donarà pas, a mitjanit, al concert de Manel Fuentes & The Springs Team, amb un homenatge a Bruce Springsteen. La festa s’allargarà fins a altes hores amb noves sessions de DJ Ramon i DJ Marc Adame.

El dissabte 2 d’agost començarà amb activitats aquàtiques a l’Avinguda Salvà, entre les 11 i les 14 hores del migdia, amb tobogans gegants per grans i petits. A la tarda, el Casal del Poble acollirà a les 18:30 hores l’espectacle infantil "La Bitxicleta", amb màgia, clown i animació.

A les 19:45 hores, la Cobla-Orquestra Selvatana oferirà un concert a l’espai del pavelló, i a les 21 hores hi haurà un nou sopar popular, novament a càrrec del Club Recreatiu Jove. La nit culminarà amb el Ball de Festa Major i el tradicional ball de rams, amb un inici sardanista. Mentrestant, a la Plaça de la Vila, també a les 23 hores, començarà el concert del grup Strombers, seguit per l’actuació d’Estopaos i una nova sessió amb DJ Pepe, que tancarà la jornada de dissabte.

El diumenge 3 d’agost serà el dia més familiar, amb activitats aquàtiques a la piscina municipal durant tot el dia, amb inflables i jocs per a totes les edats. Els torns seran de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores. Al migdia, el Casal del Poble acollirà un concert-vermut amb Kumandu. A la tarda, a les 19:30 hores, el pavelló serà escenari d'un concert de gòspel amb el Cor Connectats.

Com a cloenda de la festa, a partir de les 23 hores, se celebrarà un concert de tribut a La Oreja de Van Gogh a càrrec de La Reina del Pop. El programa complet de la festivitat es pot consultar a l'article Festa Major Riells i Viabrea 2025: programació, horaris i novetats.

2.- Sant Esteve de Palautordera: Festa Major 2025

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 d'agost de 2025. Tot el dia.

A les 19 hores, la Plaça de la Vila acollirà el Pregó Popular per la Llengua. Tot seguit, la plaça de l’Església es transformarà en escenari de Woof, un espectacle de carrer del pallasso Pere Hosta. A les 20 hores, des de la plaça Santa Margarida, s’iniciarà el ja tradicional Bicicrucis, un recorregut gastronòmic sobre rodes que premiarà la millor disfressa, amb tapes a càrrec de diversos restaurants locals.

La jornada continuarà amb el Sopar Popular a les 21 hores, també a la plaça de la Vila, organitzat pel FC Sant Esteve Montseny. La nit culminarà amb concerts a la plaça Joan Serra, on actuaran Amanda+Lavanda, Ypnosi, Fades i Thelee, a partir de les 23 hores, en una festa que s’allargarà fins a la matinada.

Dissabte 2 d’agost a les 10 hores, el pati de les Escoles Velles acollirà un taller de batucada obert a tothom, seguit de la inauguració, a les 11 hores, de l’exposició de treballs de la gent gran i, poc després, de les mostres Gegants del Montseny i Cromàtic, amb obres d’artistes locals. A la tarda, la cercavila de gegants omplirà de festa els carrers i, al parc 1 d’octubre, els infants podran gaudir d’una xocolatada popular.

A les 19:30 hores, la Cobla Nova del Vallès oferirà una ballada de sardanes a la plaça de la Vila, seguida d’un concert de cant polifònic a càrrec del Centre de Creació Can Bonamic i les veus del Summer Voice Festival. Al vespre, la carretera del Montseny es convertirà en un gran menjador a l’aire lliure amb Restaurants al Carrer. A partir de les 22 hores, la música tornarà a ser protagonista.

El diumenge 3 d’agost, l’activitat esportiva obrirà el dia amb el Torneig Multiesportiu al Complex Esportiu Júlia. A les 12 hores, una Passejada en cadira de rodes organitzada per APEDIS i Tabom. A la tarda, les Escoles Velles acolliran el primer Torneig de Botifarra Juli Gómez, i a les 20:30 hores tindrà lloc una passejada guiada poètica per l'entorn de la Tordera que acabarà amb concert i sopar. La música tornarà a agafar el relleu a la plaça Joan Serra a les 19 hores amb l’Orquestra Selvatana i les Barraques posaran punt final a una nit plena d’energia. El programa complet de la festivitat es pot consultar a l'article Festa Major d'estiu 2025 Sant Esteve de Palautordera: programació i concerts.

3.- Sant Feliu de Buixalleu: Festa Major 2025

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 d'agost de 2025. Tot el dia. Sant Feliu de Buixalleu celebra la Festa Major, enguany la celebració arriba amb propostes gastronòmiques per fomentar la vida comunitària, actuacions musicals per a tots els públics i amb la participació d'un dels santfeliuencs més coneguts, Quim Masferrer.

La festa tindrà l'epicentre a la plaça Catalunya, on es duran a terme la majoria les activitats. La celebració arrencarà el divendres 1 d'agost a les 21 hores amb un sopar de recapte on cadascú haurà de dur un plat de casa per compartir-lo amb la resta del poble. Es tracta d'una bona ocasió per degustar la cuina local i conèixer la gastronomia del poble. El programa complet de la festivitat es pot consultar a l'article Festa Major de Sant Feliu de Buixalleu 2025: sopars i concerts.

4.- Sant Hilari: ruta a peu a l'ermita del Nen Jesús de Praga

Dissabte 2 d'agost de 2025. A les 10 hores a Can Rovira. L’Oficina de Turisme de Sant Hilari Sacalm proposa una ruta guiada per descobrir un dels racons més emblemàtics de les Guilleries: l’ermita del Nen Jesús de Praga.

Amb sortida des de Can Rovira, la caminada recorre 3 quilòmetres en plena natura, amb una durada aproximada d’una hora. L’itinerari permet conèixer no només l’entorn natural de la capital de les Guilleries, sinó també la història i els misteris que envolten aquesta petita ermita, vinculada a la parròquia de Sant Hilari.

5.- Sant Celoni: outlet a l'aire lliure

Dissabte 2 d’agost de 2025. Tot el dia. El carrer Anselm Clavé serà escenari d’una nova edició del Foraestocs d’Estiu, una jornada dedicada a la liquidació dels estocs de temporada per part dels comerços del centre. Al llarg de tot el dia i en horari comercial, els establiments trauran els productes al carrer per oferir-los amb descomptes especials. Una ocasió ideal per fer bones troballes i donar suport al comerç local, en una iniciativa organitzada per l’Associació de Veïns i Comerciants Anselm Clavé Centre.

6.- Llinars: Festa Major de Sant Esteve del Coll 2025

Dissabte 2 i diumenge 3 d'agost de 2025. El Barri de Sant Esteve del Coll celebra la Festa Major. La festivitat començarà el dissabte a les 21 hores amb un sopar de germanor amenitzat per l'orquestra Krater. El diumenge la celebració continuarà a les 9 del matí amb la missa en honor a Sant Esteve i desfilada de vestits de paper a les 19:30, a càrrec de l'Associació de gent gran de Llinars.

Tit seguit, a les 20 hores hi haurà la botifarrada popular i un ball dinamitzat, també per l'orquestra Krater, un quartet amb un extens i variat repertori, començant amb els temes estàndards de sempre, passant pels èxits de l'estiu.