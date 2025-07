Llinars instal·la plaques solars a la teulada del Teatre Auditori

Llinars del Vallès ha començat la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta principal del Teatre Auditori, així ho ha anunciat l'Ajuntament a través dels canals institucionals. Segons s'ha informat, la producció estimada de la instal·lació serà de 126.000 kWh. La potència de la instal·lació, en moments de màxima producció d’energia, permetrà l'abastiment elèctric edifici del teatre i fins i tot l’Escola de Música.

Segons els calcula del consistori, aquestes plaques permetran un estalvi d’emissions de diòxid de carboni estimat de 31,5 tones cada any. El cost de l’obra és de 138.082, 78 euros, una part d'aquest capital, però, 110.142,59 euros, provindran d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. La durada estimada de les obres es preveu que sigui entre 14 i 18 setmanes, en funció dels terminis d'entrega dels materials necessaris.

L'empresa adjudicatària que executa les obres és Optimal Sun SL, una companyia orientada a la gestió i optimització d'actius fotovoltaics. Amb aquesta acció Llinars té la voluntat de potenciar les energies verdes al municipi i promoure un model més autosuficient i sostenible per als equipaments municipals. "Amb aquesta mesura Llinars del Vallès continua apostant per les energies renovables", han expressat.

Altres iniciatives de la zona

Per fomentar les energies verdes de primera mà algunes persones s'han afegit a la Comunitat Energètica del Baix Montseny, la Lleva, una cooperativa de consumidors i usuaris té per objectiu avançar cap a un model d’energia completament basat en l’eficiència i els recursos renovables i locals. Això s'articula a través d'una comunitat energètica, una associació de persones, entitats o organitzacions que s'uneixen per produir, consumir, gestionar i compartir energia renovable. L’objectiu principal és empoderar els membres, reduir la dependència energètica i fomentar la sostenibilitat.

Aquesta comunitat energètica ja està implantada en diverses localitats del Baix Montseny. "En aquesta cooperativa sense ànim de lucre hi participem voluntaris de Palau, Llinars, Sant Esteve, Sant Antoni, Sant Pere de Vilamajor i Cardedeu, entre altres localitats", van explicar des de l'organització a NacióBaixMontseny.