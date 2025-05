Llinars inaugura l’Escola Municipal de Música

Llinars ha inaugurat l'Escola Municipal de Música aquest divendres, 16 de maig, amb la visita de la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó. La visita de la consellera ha començat a Ca l’Alemany, on ha signat el llibre d’honor del municipi i l'han rebut l’alcalde, Martí Pujol, i regidors de l’equip de govern i de l’oposició. L'edifici del centre, que està gestionat per la Societat Coral Amics de la Unió de Granollers, és obra de l’arquitecte Álvaro Siza.

Tot seguit, s'ha dut a terme una visita a l'edifici Can Moix, l'Escola Municipal de Música i s'ha presentat una placa que deixa constància de la inauguració oficial. La consellera ha rebut explicacions sobre l'activitat de l'escola i també dels detalls de l’edifici de la mà de l’alcalde i de la regidora d’Educació i Joventut, Mònica López, que li han mostrat les diverses aules amb les quals compta l’equipament. Tot seguit, s'ha fet un acte a l’Auditori Josep Martí i Cristià, on s'han pogut sentir les interpretacions del pianista Roger Vilarnau i la violinista Mireia Puigmal.

Martí Pujol, en una intervenció, ha recordat el procés de construcció de l’escola i l’evolució que ha viscut fins al seu estat actual. En aquest sentit, l’alcalde ha volgut agrair la tasca dels gestors d’aquest equipament. La consellera Esther Niubó ha destacat la tasca de l’educació musical i ha remarcat el seu paper per "tenir una societat millor". "La música té un valor enorme per la vida i el desenvolupament de les persones, defensem la música perquè educa la sensibilitat i ensenya a escoltar i a col·laborar”, ha declarat. Niubó també ha parlat de la música com una disciplina per "cuidar la comunitat". "Tenim una visió global de l’educació, on la música ha de tenir un paper central i arribar a totes les edats”, explica.

El doctor en Ciències Ambientals, geògraf i naturalista Martí Boada, a l'exterior de l'edifici, ha parlat de l’espai Arboretum. Es tracta d’un conjunt d’arbres monumentals que ha cedit a Llinars del Vallès. Boada ha detallat que l’Arboretum està format per fills o descendents d’arbres monumentals de tot el món. “El paisatge és història social, tot és una expressió d’història natural. Aquests arbres no són ornamentals, tenen una història que ajudarà els més joves a entendre la natura”, ha explicat. L’acte ha comptat amb un refrigeri d’El Gato Verde, un restaurant i cafeteria de la Fundació Vallès Oriental que fa possible que persones amb discapacitat puguin formar-se i adquirir competències laborals.