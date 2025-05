Una xerrada a Llinars explicarà els avantatges de ser de la Comunitat Energètica del Baix Montseny

La Comunitat Energètica del Baix Montseny, la Lleva, ha organitzat una xerrada informativa a Can Lletres de Llinars el pròxim 16 de maig a les 19 hores. Aquesta cooperativa de consumidors i usuaris té per objectiu avançar cap a un model d’energia completament basat en l’eficiència i els recursos renovables i locals. Això s'articula a través d'una comunitat energètica, una associació de persones, entitats o organitzacions que s'uneixen per produir, consumir, gestionar i compartir energia renovable. L’objectiu principal és empoderar els membres, reduir la dependència energètica i fomentar la sostenibilitat.

La Lleva, per als residents a Llinars, ha organitzat una sessió informativa on s'explicarà en què consisteix una comunitat energètica, quins avantatges té formar-ne part i quina és l'oferta de la qual disposen. Aquesta comunitat energètica ja està implantada en diverses localitats del Baix Montseny. "En aquesta cooperativa sense ànim de lucre hi participem voluntaris de Palau, Sant Esteve, Sant Antoni, Sant Pere de Vilamajor i Cardedeu, entre altres localitats", han explicat des de l'organització.

Segons s'ha informat a NacióBaixMontseny, la cooperativa està formada per 40 socis, però en aquesta primera xerrada a Llinars es vol dinamitzar l'associació i desenvolupar els primers projectes col·lectius. S'ofereixen diversos serveis com formació en energia, compres col·lectives de biomassa i bicicletes elèctriques o projectes d'autoconsum col·lectiu fotovoltaic. "El paper de la ciutadania en el nou model energètic està canviant i passarà a tenir un rol actiu, responsable i participatiu, especialment, en el cas de l’energia elèctrica", afirmen.

Les comunitats energètiques volen servir per donar poder de decisió a la ciutadania, les pimes o les administracions locals i afavorir la transició d’un model energètic centralitzat com l’actual a una organització molt més descentralitzada. A més, també tenen l'objectiu de facilitar l’aplicació de noves estratègies per lluitar contra la pobresa energètica.