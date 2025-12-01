Una protesta a Cardedeu exigeix millores educatives davant la consellera Niubó

L'acte d'inauguració d'obres de la tercera escola bressol de Cardedeu , que encara no té nom, s'ha vist marcada per una mobilització de la comunitat educativa del municipi, que ha aprofitat la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, per exigir millores en l'àmbit de l'educació a Catalunya. Un grup de persones s'ha concentrat davant la consellera amb pancartes i càntics de "més recursos a l'educació".
La CUP de Cardedeu, que ha donat suport a la protesta, ha entregat una carta a la consellera amb les demandes que reclama bona part del sector i s'ha negat a participar en la fotografia conjunta amb la consellera del PSC.
La formació de l'esquerra independentista han criticat que el govern, format pel PSC i Junts, hagi "convidat" la consellera en aquest acte, fet que qualifiquen de "menyspreu a la comunitat educativa del municipi" i a les persones que "durant anys han lluitat per tal que aquesta nova escola bressol sigui una realitat". "Tot plegat es produeix en un moment de màxima tensió entre la Consellera i la comunitat educativa del país, que fa mesos que exigeix millores urgents tant en les condicions laborals com en el mateix sistema educatiu", ha expressat la formació política en un comunicat.
Per tot això, el regidor i portaveu de la CUP a l'Ajuntament, Blai Taberner, no ha volgut participar de la fotografia institucional i ha lliurat una carta a la consellera signada pels tres regidors que la formació té al consistori. En el text han demanat que el primer cicle d’educació infantil (0-3) passi a ser responsabilitat plena de la Generalitat, ja que consideren que els ajuntaments han assumit durant anys un servei essencial sense recursos suficients. "Si el Govern entén l’educació com un dret universal, li correspon assumir-ne la gestió i el finançament arreu del territori, també a Cardedeu", exposen.
També han reclamat l’aturada immediata del tancament de línies al municipi i al conjunt de Catalunya, unes "retallades" que, asseguren, estan "basades en criteris estrictament numèrics", que "generen desigualtats" i debiliten el sistema educatiu. Finalment, també han fet referència a les mobilitzacions massives de la comunitat educativa de fa dues setmanes, que reclamaven millores laborals, més recursos i canvis estructurals per revertir la precarització del sector. "El sistema educatiu català necessita respostes immediates, concretes i valentes", han conclòs.