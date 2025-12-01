La nova escola bressol de Cardedeu comença les obres

La primera pedra de la nova escola bressol de Cardedeu ja és a terra. Amb aquest nou equipament, del qual ja han començat les obres a la plaça de la Pubilla, al barri de la Granada, la vila ja disposarà de tres escoles bressol. L'acte ha tingut lloc el passat dissabte 29 de novembre i ha comptat amb la presència de la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, de l’alcalde, Josep Quesada, del vicealcalde i regidor d’Educació, Xavier Orozco, i de regidores i regidors del consistori. L'acte també s'ha vist marcat per les protestes de l'esquerra independentista de Cardedeu, que s'han manifestat amb pancartes i han entregat una carta a la consellera .
La tercera escola bressol, que encara no té nom, s’està construint a la part nord de la plaça de la Pubilla i tindrà una capacitat màxima de 107 infants. Serà de planta baixa, disposarà de set aules, un pati enjardinat, despatxos, l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i una sala d'activitats compartides per a alumnat i famílies. Els alumnes estaran distribuïts en un grup I0, amb 8 infants; tres grups I1, amb un total de 39 infants; i 3 grups I2, amb 60 infants. La previsió és que el centre entri en funcionament durant el curs escolar 2026-2027.
Es preveu que la construcció del centre escolar costarà 1,5 milions d’euros, i disposa de finançament de la Diputació de Barcelona, a través del programa general d’inversions del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2024-2027. La nova construcció arriba en un moment de molta demanda de places, després que els altres centres de la vila hagin arribat al límit de la seva capacitat.
"Els serveis que es mereix Cardedeu"
La consellera Niubó, en la seva intervenció a l'acte, ha destacat la importància simbòlica de posar la primera pedra de qualsevol centre educatiu. També ha remarcat la“planificació rigorosa" del centre i "l’aposta pel 0-3" amb "una clara voluntat d’enfortir la cohesió social”. En aquesta línia, ha assegurat que la feina conjunta entre les administracions continuarà. "Seguirem en un camí compartit per reforçar encara més la xarxa educativa del municipi i garantir que tots els infants i totes les famílies de Cardedeu tinguin els serveis que mereixen”.
L’alcalde, Josep Quesada ha destacat “la qualitat educativa de les escoles de Cardedeu", que atrau famílies amb infants i en edat de procreació, la qual cosa provoca l’augment de la demanada de places de 0 a 3 anys. "Per això hem de continuar ampliant l’oferta pública, garantint que totes les famílies tinguin accés a un servei essencial que afavoreix l’equitat i facilita la conciliació", ha declarat
D'acord amb aquesta idea, ha explicat que la tercera escola bressol respon a aquesta realitat i és, sobretot, "una aposta clara per un futur més just i inclusiu”. El vicealcalde i regidor d’Educació, Xavier Orozco, han destacat el caràcter transcendent de l'acte. "És una manera de dir-nos qui som i cap a on volem caminar. Estem escrivint la primera paraula d’un idioma en un país més que emocional: el de la cura. Un idioma que ens fa més humans”, han afirmat.