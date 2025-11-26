«Si no parla castellà no l'atendré»: Una noia de Cardedeu denuncia discriminació lingüística a l'hospital

Una família de Cardedeu ha denunciat al jutjat de Granollers una metgessa de l'hospital de la ciutat per delicte d'odi derivat de discriminació lingüística en l'atenció a una noia. La jove havia estat víctima d'una agressió química durant la festa major de Cardedeu, un atrac que consisteix en l'administració de fàrmacs, drogues o substàncies psicoactives sense el consentiment de la persona.
Els representats i denunciants, en Lluís i la seva filla de dinou anys, van acudir a urgències de l'Hospital General de Granollers el 18 d'agost de 2025 perquè la noia presentava símptomes de presumpta intoxicació química en la festa major de Cardedeu. Quan la filla va adreçar-se a la doctora en català, de seguida, la va interrompre: "Si no me habla en español no la atenderé" i "no le comprendo, soy peruana".
D'aquesta manera, segons els denunciants, va negar-se a prestar assistència en la llengua pròpia de la pacient. En un comunicat els advocats de la família titllen la situació d'"humiliant i vexatòria en un moment de vulnerabilitat extrema" per a la víctima. Després d'aquest incident, expliquen, van haver de seguir la conversa en castellà per poder disposar de l’informe mèdic i presentar la corresponent denúncia als Mossos d'Esquadra.
La negativa a atendre en català, segons l'acusació, va vulnerar drets fonamentals i configura un delicte d'odi, que podria fer-se extensible a l'hospital de Granollers per responsabilitat penal corporativa.