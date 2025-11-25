Sant Celoni, vila de campions aquest novembre.

Sant Celoni acabarà un mes novembre excepcional marcat per l’èxit esportiu i acadèmic dels joves de la vila, que han fet valdre el seu talent més enllà dels límits de la ciutat. Quatre celonins han rebut premis de gran importància que han reconegut per les seves qualitats i aptituds sigui en l'àmbit nacional, en el conjunt de l'estat espanyol o a escala internacional. L'Ajuntament de la vila, a través dels canals institucionals, ha donat suport a les joves promeses de la ciutat i els ha animat a continuar lluitant pels seus objectius.
Rècord de Catalunya en javelina
El primer gran protagonista és Lluc Jubany, atleta del Club Atletisme Sant Celoni, que ha signat una fita històrica en les jornades finals del Trofeu Promoció celebrades a Vilanova i la Geltrú. Jubany no només ha superat el rècord de Catalunya de javelina sub-16, sinó que ho ha fet dues vegades en una mateixa competició. Amb una marca final de 61,78 metres, llançada en el cinquè intent, ha establert la nova millor marca catalana, després d’haver batut prèviament l’antic registre amb 60,19 metres. L’atleta hi arribava amb una marca personal de 57,40 metres i l’objectiu declarat de superar el rècord vigent, fixat en 58,64.
El seu resultat, que també és la quarta millor marca estatal sub-16 de tots els temps, li ha valgut la victòria absoluta del trofeu i el situa davant una última oportunitat abans de tancar l’any per intentar superar el rècord d’Espanya, de 65,30 metres. L’èxit de Jubany arriba en un bon moment del grup de llançadors del CASC, liderat per Marçal Cruz i Cristina Garcia, amb el suport de Salvador Primo i l’equip tècnic sub-16, que aquest 2025 ha consolidat resultats de gran nivell.
Karatekes amb fama mundial
El karate també ha situat Sant Celoni en el mapa esportiu estatal. Al Campionat d’Espanya de Karate en categories Cadet, Júnior i Sub 21, celebrat a Jaén, la celonina Júlia Just Clopés, del Karate Club Just, s’ha proclamat campiona d’Espanya sub-21 després d’imposar-se amb autoritat en tots els seus combats. La seva victòria, juntament amb el bronze aconseguit per Marcos Serrano Jimenez en categoria júnior masculina, els permetrà participar en les preseleccions de la Real Federación Española de Karate de cara al Campionat d’Europa 2026, que se celebrarà a Limassol (Xipre).
A aquests èxits la Júlia hi suma una gesta compartida amb el seu germà, Joan Just Clopés. Junts han brillat als Primers Jocs Nacionals de Combat i als Jocs Absoluts de Karate, celebrats a La Nucia, a Alacant. Davant els vuit millors competidors de cada categoria, tots dos s’han endut la medalla d’or en kumite: Joan en sènior masculí -75 kg i Júlia en sènior femení -68 kg.
Medalla de bronze en investigació
El mes de triomfs celonins es completa amb l’aportació acadèmica i científica d’Estel Massip, jove investigadora i estudiant de Biomedicina a la Universitat Internacional de Catalunya. Massip ha guanyat una medalla de bronze a competició internacional iGEM, que aquest any s'ha celebrat a París i que es considera la cita més rellevant del món en biologia sintètica.
Com a colíder del projecte ALSense, ha contribuït al desenvolupament d’un biosensor orientat a facilitar el diagnòstic preliminar de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una malaltia neurodegenerativa greu. El dispositiu pretén oferir una eina accessible i ràpida que permeti detectar la malaltia en fases inicials. Amb aquests resultats, Sant Celoni es confirma, aquest novembre, com una autèntica vila de campions.