Sant Celoni i Cardedeu estrenen els contenidors tancats

Sant Celoni, la Batllòria estrenen aquesta setmana un nou sistema de recollida selectiva: els contenidors amb tancament electrònic i identificació dels usuaris. L'objectiu d'aquesta mesura és millorar la recollida selectiva del municipi de manera dràstica i donar compliment a la normativa actual de residus. Cardedeu, com a prova pilot, l'ha estrenat a la plaça Joan Alsina, els edificis del carrer Granollers, números 2 i 4, i l’edifici del carrer Ramon Llull, número 17. La prova pilot de Cardedeu, explica l'Ajuntament, tindrà una durada de dos anys i mig.
Des del dilluns 24 de novembre a Sant Celoni ja és obligatori utilitzar una targeta d'identificació o l'aplicació RECICLAVO per dipositar els residus als contenidors d’envasos, resta i orgànica. El vidre i el paper continuaran dipositant-se als contenidors oberts de la via pública. Els contenidors d’orgànica i envasos es podran obrir cada dia a qualsevol hora. En canvi, el contenidor de resta, només es podrà obrir els dimecres i diumenges, també a qualsevol hora.
A Cardedeu el nou sistema ha entrat en funcionament com a prova pilot el dimarts 25 i també funciona mitjançant les targetes i l'aplicació RECICLAVO. Segons ha informat l'Ajuntament de Cardedeu, dimecres 26 i dijous 27, dues informadores donaran suport i atendran dubtes, dimecres 26 novembre, de 13 a 17 hores i dijous 27 novembre, de 17 a 21 hores. L’horari és més ampli, es poden deixar les bosses d’escombraries entre les 00.05 o les 21:30 hores del dia de recollida. Aquest veïnat de Cardedeu haurà de dipositar els residus a una de les quatre zones de contenidors que hi ha a la plaça de Joan Alsina.
Com funcionen els contenidors de Sant Celoni i Cardedeu?
Per obrir el contenidor amb la targeta, caldrà prémer un botó marcat en vermell i apropar la targeta a la zona de contacte. A continuació, a la pantalla apareixerà un missatge que indicarà que ja es pot obrir el contenidor per dipositar els residus.
D'altra banda, per obrir el contenidor amb l’App mòbil, “RECICLAVO”, no cal tocar-lo. Només s'haurà d'entrar a l'aplicació, clicar a "desbloquejar contenidor", seleccionar el residu que vulgui llençar i el contenidor corresponent quedarà desbloquejat. Per aconseguir l’App mòbil, caldrà descarregar-la gratuïtament a través de Google Play.
Com puc aconseguir el material necessari?
Sant Celoni
A Sant Celoni, el material es pot recollir presencialment a l’Oficina de Residus, situada al carrer Santa Fe, 52. El servei estarà disponible fins al 31 de desembre i l’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 10 hores a 13:30 hores i de 15:30 hores a 19 hores. En aquest punt es lliuren dues targetes per habitatge, els codis per instal·lar l’aplicació mòbil i un butlletí amb tota la informació necessària, així com el material per facilitar la separació correcta de l’orgànica a la cuina.
Per recollir el material, cal portar el DNI i el rebut de la taxa de residus. Si es tracta d'una persona llogatera, cal presentar el DNI, el rebut de la taxa, el contracte de lloguer i una autorització signada pel titular, disponible a l’enllaç indicat o a la mateixa Oficina de Residus. Si no es disposa del rebut perquè el pagament es fa al propietari junt amb el lloguer, s’han d’aportar la resta de documents. També és possible que una altra persona reculli el material en nom vostre, sempre que porti una autorització signada pel titular, el DNI del titular i el rebut de la taxa de residus.
Cardedeu
A Cardedeu, durant les sessions de repartiment de targetes, 159 dels 186 habitatges participants en la prova pilot van recollir la seva targeta a la Sala Eureka, arribant així al 85,5% de cobertura. A partir d’ara, les persones que encara no hagin pogut recollir-la poden dirigir-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dijous també de 9 a 19 hores.